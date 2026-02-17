НОВИКОМ запускает новые вклады с повышенной доходностью

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил два новых депозитных продукта «Капитал зарплатный онлайн» и «Капитал premium онлайн» с эксклюзивными ставками до 15,8% годовых. Условия доступны клиентам, получающим зарплату на карту банка, а также отдельным категориям вкладчиков.

Два новых депозита пополнили линейку «Капитал», которая предусматривает повышенную доходность и выплату процентов в конце срока. В соответствии с условиями вкладов пополнение и частичное снятие денежных средств досрочно невозможно. Особенностью продуктов является то, что оформить их можно только в интернет-банке или мобильном приложении НОВИКОМа.

Проценты по депозитам устанавливаются в зависимости от суммы и периода размещения. Так, по вкладу «Капитал зарплатный онлайн» максимальная ставка составляет 15,1% годовых, по вкладу «Капитал premium онлайн» — 15,8% годовых, что выше средних значений по рынку. Сроки размещения средств варьируются от 91 до 1100 дней.

«Вклады по-прежнему остаются наиболее востребованным у россиян инструментом сбережения средств. Также мы видим устойчивый рост спроса на дистанционные финансовые сервисы. Развивая цифровые продукты, мы стремимся предложить клиентам максимально удобные и прозрачные инструменты с конкурентной доходностью», — пояснил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Совершенствуя свои розничные продукты, НОВИКОМ придерживается трех основных сценариев накопления средств. Линейка непополняемых вкладов «Капитал» приносит наиболее высокий процент, выплачиваемый в конце срока. Депозиты из линейки «Рост» предусматривают пополнение, ежемесячную выплату дохода и растущую процентную ставку. Линейка «Комфорт» – это пополняемые вклады с возможностью частичного снятия средств. Одним из ключевых депозитных продуктов НОВИКОМа является вклад «Рантье», проценты по которому «привязаны» к значению ключевой ставки Банка России.

С подробной информацией по условиям банковских депозитов можно ознакомиться на сайте НОВИКОМа в разделе «Вклады».

