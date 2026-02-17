НПФ «Ростех» обеспечил доходность пенсионных средств клиентов до 20,3%

Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) по итогам 2025 года обеспечил доходность к распределению по счетам по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и программе долгосрочных сбережений (ПДС) в размере 20,3%. Пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию получили доходность 18,89%.

В портфеле Фонда — широкая линейка пенсионных предложений, разработанных с учетом специфики промышленных предприятий Ростеха. Программы ориентированы как на молодых специалистов, так и на работающих пенсионеров в качестве дополнения к государственной пенсии.

«Для нас 2025 год стал периодом уверенного роста. Мы смогли обеспечить достойную доходность по всем направлениям и оправдать доверие наших основных клиентов — работников промышленных предприятий Госкорпорации Ростех. Это результат продуманной инвестиционной политики и внимательного отношения к рискам. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы пенсионные средства росли и работали на будущее наших клиентов», — отметила генеральный директор НПФ «Ростех» Гульназ Кадырова.

По программе обязательного пенсионного страхования доход прибавляется к пенсионным накоплениям, которые сформированы из обязательных взносов, отчислявшихся работодателями до 2014 года.

Средства по программам долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения растут за счёт добровольных взносов и инвестиционного дохода, что позволяет формировать дополнительные средства к пенсии. Информацию о начисленном доходе и условиях программ можно получить на сайте НПФ «Ростех» www.rostecnpf.ru.

Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» выступает оператором программы долгосрочных сбережений. Представители Фонда заключают договоры долгосрочных сбережений с работниками промышленных предприятий Госкорпорации Ростех.

Заключить договор долгосрочных сбережений с Фондом можно также в офисах банка НОВИКОМ (входит в «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). В этом году Банк и Фонд запустили уникальную совместную акцию «ПДС плюс» для клиентов НОВИКОМа, подключенных к программе лояльности «Кешбэк» Банка. Она предусматривает ежемесячное вознаграждение в пользу участников в размере 4% от суммы каждого взноса, уплаченного на счет по ПДС.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFJrocn5