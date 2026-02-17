От ключа до кода: как «Ростелеком» строит цифровую инфраструктуру городов Сибири

В эпоху стремительного развития цифровых технологий строительство многоквартирных домов выходит на новый уровень. Застройщики и девелоперы все чаще выбирают «умные» решения, чтобы не только повысить комфорт жильцов, но и обеспечить безопасность, удобство и долгосрочную эксплуатацию объектов. Об этом подробно рассказал Дмитрий Рогозин, директор направления продуктового офиса «Ростелеком Ключ», в интервью BFM-Новосибирск в рамках форума «Сибирская строительная неделя».

Продукты «Ростелеком Ключ» — экосистемы для управления домом и придомовой территорией — уже присутствует более чем 440 городов страны. Подводя итоги 2025 года, компания отмечает растущий интерес к таким решениям со стороны строительных компаний и девелоперов.

«Наша цель — помогать в решении вопросов, связанных с цифровизацией, — подчеркивает Рогозин. — Конкуренция высока, но не у всех есть необходимая экспертиза. Мы наращиваем ее благодаря партнерам и клиентам, совершенствуясь для рынка».

Цифровизация жилищного строительства остается трендом — но при этом, она стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Дмитрий Рогозин вспоминает опыт 2015–2016 годов, когда «умный дом» собирался из разнородных устройств на базе GSM и SMS.

«Тогда уже возникла идея единой экосистемы, — делится он. — Сегодня мы реализовали это: наполняем платформу сервисами, актуальными для пользователей». Ключевое преимущество решений компании — в их монолитности, подобной бетону многоквартирного дома. Решения от «Ростелеком Ключ» ориентированы на безопасность и долгосрочность.

«Мы берем на себя обязательства от проектирования до обслуживания, — объясняет Рогозин. — Наш внутренний лозунг «один за всех» подразумевает гибкость: в будущем можно добавлять новые опции в существующий продукт». Это отличает компанию от конкурентов, где акцент часто на маркетинге, а не на устойчивости. Экосистема адаптируется к ожиданиям пользователей. А ее безопасность обеспечивается предиктивным мониторингом угроз. За годы на рынке не зафиксировано ни одного инцидента с утечкой данных.

«Ростелеком Ключ»: от домофонии до комплексной экосистемы

Система «Ростелеком Ключ» — это не просто мобильное приложение, а полноценная платформа для управления многоквартирным домом. На витрине продуктов — полный спектр цифровых решений, которые востребованы как среди застройщиков, так и у жителей.

Умные счетчики — вода, отопление, электричество используют в коммунальном хозяйстве. Показания доступны в реальном времени для жильцов, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Камеры, СКУД и шлагбаумы интегрированы в мобильное приложение, для удобства управления и просмотра. Здесь же — вкладки для новостей, общение с жильцами и запросов в управляющую компанию.

«По запросу доступна линейка дополнительных сервисов: от свободных парковок до умного дома», — добавляет эксперт. Последний — индивидуальное решение для собственников. Система, которая включает в себя различные датчики безопасности и предотвращения протечек, управление светом, климатом, самостоятельно распознаёт изменения обстановки в помещении и реагирует на них заданным сценарием.

Линейка услуг расширяется ежегодно, включая цифровую безопасность. ИТ-команда проводят регулярный мониторинг угроз на платформенном уровне, внедряя инструменты для их выявления и локализации.

Интеграция на этапе проектирования: тренд для будущего

Застройщики все чаще внедряют цифровые решения на уровне проектирования микрорайонов и домов.

«Это положительная тенденция, — считает Дмитрий Рогозин. — В готовом объекте не всегда возможно реализовать желаемое. На этапе проекта технические специалисты следуют схеме, заложенной в документации».

Девелоперы, безусловно, ориентируются как на доходность проекта, так и на конечного потребителя: сервисы должны радовать и облегчать жизнь. Именно обеспечение комфорта пользователей является центральной задачей «Ростелеком Ключ», подчеркивает спикер. Взаимодействие с проектными бюро и застройщиками помогает адаптировать опции под ожидания жильцов.

Специфика Сибири: спрос на надежные и морозостойкие решения

В Сибири цифровизация имеет региональный оттенок. Погодные контрасты — от плюсовой температуры до — 40°C — требуют оборудования, выдерживающего самые экстремальные условия.

В перспективе — увеличение ассортиментной матрицы оборудования.

«Наши устройства справляются с морозами, — отмечает эксперт. — Статистика показывает высокий спрос на умные домофонные панели: в регионе установлено около 3 000 штук, и число растет. Недавно в Томской области и Алтайском крае запустили опцию «распознавание по контурам лица».

Новые технологии: от парковок до ИИ-охраны

В 2025 году продукт сделал акцент на выявлении нужд клиентов. Обработка обратной связи выявила две проблематики: стихийность парковок и недостаточность места. Решение «Свободные парковки», запущенное в 2025 году, уже показало высокий спрос на реализованных пилотных проектах. Теперь жильцы заранее знают, куда припарковать автомобиль и не тратят времени на поиск парковочного места, а смарт-охрана на основе ИИ и видеоаналитики, позволяет оповещать о посторонних, авариях или задымлении автомобиля, сигнализируя в приложении.

Обновленная версия услуги «Распознавание государственных номеров» и «распознавание спец транспорта», активно внедряется в Иркутске, Барнауле и Томске, обеспечивая на объектах санкционированный проезд транспорта.

Умный дом будущего: баланс комфорта и безопасности

Каким будет умный дом через пять лет? Спикер уверен, что возможности цифровизации многоквартирных домов почти безграничны.

«Главное — безопасность данных, простота использования», — делится видением Рогозин. По его мнению, умный дом должен облегчать жизнь, не усложняя ее.

«Баланс нужен — не все делать лежа на кровати, важно двигаться», — шутит эксперт. Компания стремится к тому, чтобы технологии служили людям, а не наоборот. В Сибири, особенно в Алтайском крае, такие инновации уже интегрируют в проекты, гарантируя их жителям максимально комфортное проживание.

«Ростелеком Ключ» — это не отдельные цифровые продукты. Это целая экосистема, которая каждый день делает жизнь в многоквартирных домах комфортной и безопасной. В условиях растущей цифровизации компания продолжает расширять горизонты, фокусируясь именно на этих задачах. Ведь будущее умных домов — в надежных, адаптивных решениях, доступных каждому.

