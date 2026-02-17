Розыгрыш годового запаса кошачьего корма в фотоконкурсе для пушистиков

В преддверии Дня кошек (1 марта) все жители Новосибирска могут поучаствовать в фотопроекте для домашних любимцев «Поздравь своего кота» от радио «Городская волна».
Для участия необходимо до 20 февраля загрузить фотографии своего маленького друга на сайт Сибфм и следить за ключевыми событиями.
Уже в эту пятницу в 17:00 по количеству лайков будет определен последний финалист проекта, который получит поощрительные подарки от партнера «Сибирская кошка»: кошачий туалет и большую упаковку наполнителя.
Вручение призов первому финалисту фотоконкурса «Поздравь своего кота»
27 февраля станет известно имя обладателя суперприза – годового запаса корма суперпремиум классаAWARD. Его выберут из трех счастливчиков, ставших победителями еженедельных голосований.
Не упустите возможность показать своего котика во всей красе!
Генеральный партнер проекта: корма суперпремиум класса AWARD для собак и кошек. Не пропустите!
Партнер и призовой партнер: компания «Сибирская кошка».
Сроки проведения конкурса: с 02.02.2026 по 27.02.2026.
Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.
