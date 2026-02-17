82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 14:07
сегодня 11:41
общество
Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Фото: СБЕР / опубликовано СИБ.ФМ
С 16 февраля она установлена на уровне 18,9%.

Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России. При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 15% годовых.

Рефинансирование доступно на официальном сайте Сбера, а также в мобильном приложении. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо в разделе «Кредиты» рассчитать, либо обновить свой кредитный потенциал, а затем подать заявку на рефинансирование во вкладке «Снизить платежи». Сервис позволяет объединить несколько действующих кредитов один платеж, снизить по ним ставку, а также, при желании, получить дополнительные деньги на карту.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Вслед за снижением ключевой ставки, Сбер меняет условия по программе рефинансирования и помогает своим клиентам снизить долговую нагрузку. Подать заявку можно онлайн и буквально в пару кликов снизить платежи по кредитам, решение принимается в считанные минуты».

Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Erid:2W5zFH3QSDF

Галина Дидан
Журналист

