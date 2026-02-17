Участники Делового клуба руководителей «СЭР» обсудили современные цифровые технологии

Общее годовое собрание «Делового клуба руководителей «СЭР» («Содружество – Эффективность – Развитие») состоялось в офисе Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». Мероприятие, собравшее руководителей ведущих предприятий региона, было посвящено подведению итогов 2025 года и формированию задач на 2026 год.

Участники клуба обсудили ключевые результаты работы промышленных предприятий региона, тренды в области цифровизации бизнеса, в том числе — снижение издержек за счет применения современных технологий. Вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин представил отраслевые ИТ-решения в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и кибербезопасности.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Для “Ростелекома”, как технологического партнера государства и бизнеса, крайне важен прямой диалог с лидерами региональной экономики. Подобные встречи позволяют не только делиться нашим опытом и экспертизой, но и получать обратную связь, глубже понимать запросы рынка. Итоги 2025 года подтверждают, что спрос на комплексную цифровизацию продолжает расти, и мы готовы предлагать наиболее эффективные решения для оптимизации производственных процессов».

Сергей Сёмка, председатель Правления «Делового клуба руководителей «СЭР»:

«Деловой клуб руководителей “СЭР” традиционно является одной из самых авторитетных площадок для профессионального обмена мнениями. Сотрудничество с крупнейшей компанией в сфере связи и телекоммуникаций дает возможность напрямую знакомиться с самыми передовыми услугами и решениями и применять их на практике, открывая новые горизонты для эффективного роста».

Реклама ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid:2W5zFGTJijK