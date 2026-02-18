Баланс выгоды, наполнения и цены: СберПрайм признан самой сбалансированной мультисервисной подпиской в России

СберПрайм — лидер в соотношении «цена–качество» по версии ежегодного исследования аналитической компании Frank RG.

Подписка СберПрайм возглавила рейтинг мультисервисных подписок Frank RG. Аналитики Frank RG присвоили ей первое место в номинации «Самая сбалансированная подписка» за оптимальное сочетание цены, наполнения, оценки пользователей и реальной выгоды для клиентов. По итогам 2025 года СберПрайм также занял лидерскую позиции в интегральном рейтинге, возглавив его в регионах. Кроме того, на первое место по используемой выгоде среди клиентов с высоким доходом в минувшем году вышла подписка СберПрайм+.

Методика рейтинга сбалансированности воплощает принцип «цена–качество». Эксперты делят баллы интегрального рейтинга на стоимость годовой подписки. Итоговая цифра показывает, сколько баллов полезности клиент покупает за каждые 100 рублей, то есть насколько подписка эффективна для пользователя. Рост популярности подписки СберПрайм в 2025 году связан с развитием наполнения и новыми возможностями, в части как финансовых сервисов, так и лайфстайл-сервисов.

Сегодня СберПрайм формирует комплексную экосистему для жизни, помогая людям пользоваться удобными сервисами и получать дополнительную выгоду за повседневные траты — от заказа еды и продуктов до организации досуга. Так, ежемесячно с подпиской пользователь выбирает в приложении СберБанк Онлайн пять категорий вместо трех и получает за них повышенный кешбэк бонусами Спасибо, которыми можно оплачивать до 99% стоимости покупок в партнерских сервисах. В результате выгода может составить до 10 тыс. руб. в месяц.

Анна Кашницкая, лидер Прайма:

«Мы продолжаем развивать продукт, который экономит время и деньги. Первое место в рейтинге Frank RG по сбалансированности подтверждает, что мы выбрали верное направление. Чтобы сделать подписку оптимальной, мы анализируем реальные привычки клиентов и помогаем им решать повседневные задачи с помощью универсального решения, которым к тому же можно пользоваться вместе с близкими. Лидерство в регионах и среди клиентов с высоким доходом доказывает, что подписка находит отклик у самой разной аудитории. Сегодня СберПрайм выбрали уже более 24 млн россиян, и число подписчиков растёт с каждым месяцем».

Frank RG — исследовательское агентство в области финансового рынка и розничного бизнеса. Эксперты агентства регулярно анализируют рынок подписок в России. В основу рейтинга ложатся данные опросов пользователей, экспертные оценки и анализ условий сервисов. Исследования Frank RG помогают клиентам ориентироваться в многообразии предложений.

Реклама ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 Erid:2W5zFGNbeHo