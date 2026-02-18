XVI Национальная научно-техническая конференция открывает прием заявок

С 1 марта по 31 мая 2026 года на официальном сайте https://www.nntk-smr.ru будет открыт прием заявок для участия в XVI Национальной научно-технической конференции. Организатором выступает Союз машиностроителей России.

«Национальная научно-техническая конференция — один из ключевых инструментов системной работы Союза машиностроителей России с инженерной молодежью. Именно через такие проекты мы создаём условия, при которых идеи и инициативы молодых специалистов получают практическое воплощение, усиливают кооперацию науки и производства и вносят вклад в укрепление технологической независимости страны», — подчеркнул первый вице-президент СоюзМаш России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Конкурс проводится в формате открытого отбора инновационных и научно-технических проектов. К участию приглашаются студенты, молодые ученые и специалисты предприятий, представляющие разработки, ориентированные на практическое применение в промышленности.

За 15 лет реализации инициативы зарегистрировано 3 507 проектов, значительная часть которых получила дальнейшее развитие и внедрение на предприятиях машиностроительного комплекса. Проект стал действенным инструментом выявления перспективных инженерных решений и поддержки профессионального роста молодых специалистов.

Поддержку инициативам Союза оказывает банк НОВИКОМ, председатель правления которого является куратором Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. В 2024 году представители отделения принимали участие в отборе финалистов XIV Национальной научно-технической конференции, оценивая проекты и выбирая наиболее перспективные разработки.

В 2026 году работы принимаются по 14 направлениям, отражающим приоритеты развития отрасли: авиационная и ракетно-космическая промышленность, автомобилестроение, транспортное, энергетическое и тяжелое машиностроение, станкостроение и инструментальное производство, приборостроение и системы управления, судостроение, промышленная экология, информационные технологии, робототехника и искусственный интеллект, а также управленческие задачи.

Участие бесплатное. Подать заявку могут авторы и авторские коллективы до пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Итоги будут подведены в ноябре 2026 года в рамках Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», который пройдет на площадке Московского авиационного института. Победители и призеры получат дипломы и памятные награды.

