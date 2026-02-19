Клиенты ВТБ смогут установить персональные лимиты на онлайн-операции

Пользователи ВТБ Онлайн смогут самостоятельно назначать сумму платежа или перевода (от 10 тысяч рублей), при которой банк будет запрашивать подтверждение операции. Это дополнительно усилит защиту от мошенников.

Подтвердить транзакцию можно будет по государственной биометрии, коду из СМС или по NFC (в зависимости от устройства и типа операции). Новая опция не касается переводов между своими счетами, автопереводов и автоплатежей.

“Персональное подтверждение операций — это усиленная защита платежей и переводов. Около 70% опрошенных банком* россиян заявили, что хотели бы иметь возможность самостоятельно устанавливать лимиты с обязательным подтверждением в своем банковском приложении, чтобы поставить «заслон» мошенникам. Помимо сервисов по безопасности от самого банка сами клиенты смогут установить в приложении дополнительную защиту”, — прокомментировал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

В ВТБ Онлайн есть другие сервисы защиты, включая лимиты на переводы и платежи онлайн, а также на траты по картам. Каждый шестой клиент ВТБ уже установил хотя бы одно такое ограничение.

Также почти 40% респондентов отметили, что хотели бы сами выбирать, каким способом подтверждать различные операции (вход в онлайн-банк, крупные платежи и переводы), а еще 15% прямо указали, что хотят поставить подтверждение по биометрии. Это второй самый популярный способ после кодов из СМС.

*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1 500 взрослых жителей крупных городов.

