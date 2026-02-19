На выставке-продаже ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь» в Новосибирске можно найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Крупнейший ювелирный бутик Сибири распахнёт двери только с 19 по 22 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Всего через 2 дня стартует выставка-продажа ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь».

Здесь собрано свыше 100 000 украшений со всего мира от 120+ брендов — золото, серебро, бриллианты, янтарь, жемчуг, часы и дизайнерские хиты, которых не найдёшь в обычных ТЦ. Оптовые цены, скидки, плюс розыгрыш призов на 110 000+ рублей – уже само по себе подарок перед праздниками.

Для вас собрали звездный состав экспонентов! «Яхонт Ювелир» представит золотые украшения премиум-класса с бриллиантами и цветными камнями, «Саха Алаас» покажет серьги, кольца и браслеты с якутскими алмазами высокой огранки, «Кубачи Рос Золото Хурдаев» продемонстрируют ножи, посуду, украшения с кавказской чеканкой, Seven Diamond выставит бриллиантовые сеты, «Сапфир-Н» привезёт изделия с сапфирами и самоцветами, «Хризолит» представит авторские золотые украшения собственного производства — от классики до трендовых форм, «Уральский ювелирный завод» предложит высококачественные золотые кольца, цепи и часы, Clarity покажет минималистичные изделия с бриллиантами идеальной чистоты, David — украшения-трансформеры, «Невский-СПБ» – петербургскую классику из золота, серебра и эмали, ювелирная сеть «Дамский угодник» — люксовые коллекции колец для предложения руки и сердца, «Янтарь России» привезёт бусы, броши и кулоны из балтийского янтаря, а «ЮвелирОптТорг» выставит оптовые партии золота, серебра и бижутерии — выгодные наборы для всех. Атмосфера как в люксовом бутике, только без наценок. ​

Уже представили, какой подарок хотите получить? Регистрируйтесь на выставку и начинайте выбирать! Все в одном месте — удобно сравнивать, примерять и не тратить день на ТЦ-марафон.

Есть шанс и вовсе бесплатно получить украшения стоимостью свыше 110 000 рублей. Для посетителей пройдет розыгрыш 10 драгоценностей. Главный приз — серьги из красного и белого золота с 14 якутскими бриллиантами от «Кастинг Хауз»!

Ювелирные салоны приезжают выбирать поставщиков на выставке. Проверено годами: здесь ювелирные изделия высокого качества по выгодной цене, новые коллекции и эксклюзивный дизайн. В деловой программе 20 февраля с 14.00 до 16.00 для профессионалов пройдет круглый стол «Защита прав потребителей в рамках ювелирных салонов» — нетворкинг и прокачка знаний с экспертами.

Вход на выставку свободный после регистрации. Заполните форму уже сейчас и готовьтесь к погружению в мир роскоши. Ювелирная Сибирь – редкий случай, когда покупать украшения приятно и тому, кто носит, и тому, кто за это платит – люксовые изделия без вреда для бюджета. Забирайте билет сейчас и не пропустите главное событие это зимы!

