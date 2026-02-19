«Ростелеком» научил «позитивных» пенсионеров основам интернет-грамотности

«Ростелеком» организовал семинар по основам интернет-грамотности для участников «Клуба позитивных пенсионеров» в рамках реализации социального проекта «Азбука интернета». Мероприятие прошло в Центральной районной библиотеке им. П. П. Бажова.

Волонтеры компании рассказали про виды мобильных устройств, особенности их использования, про полезные цифровые сервисы. Подробно изучили возможности проекта «Азбука интернета», который включает в себя общедоступные образовательные материалы, ежегодный конкурс эссе «Спасибо интернету» и многое другое.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Современные цифровые сервисы помогают сделать жизнь более комфортной, упрощают решение повседневных задач, позволяют пользоваться госуслугами, не выходя из дома, и оставаться на связи с близкими. “Ростелеком” реализует ряд социально значимых проектов, направленных на поддержку людей разного возраста в вопросах интернет-грамотности и кибербезопасности».

Людмила Певень, участница мероприятия:

«Я себя расцениваю как пользователя интернета среднего уровня, и всегда рада узнать больше. Считаю, что учиться никогда не поздно, а особенно — в нашем возрасте. Главное — иметь желание и стремление, тем более, что такая возможность сейчас у нас есть».

Юлия Мартынова, заведующая отделом обслуживания ЦРБ им. П. П. Бажова:

«Радует активность наших пенсионеров, они удивляют своей жаждой новых знаний и открытостью новому опыту. Важно и то, что крупные компании, такие, как “Ростелеком”, подключаются к решению социально значимых задач, такие мероприятия помогают людям старшего поколения оставаться вовлеченными в современную жизнь».

На встрече участники узнали об основах пользовательской кибербезопасности и о том, как противостоять мошенникам. Кроме того, обсудили и технические средства защиты. Так, в 2025 году «Ростелеком» запустил комплекс сервисов киберзащиты для домашнего и мобильного интернета, а также мобильной связи. На всех устройствах, подключенных к интернету компании, автоматически действует защита от фишинга, а также доступна возможность настроить для себя и близких гибкую фильтрацию трафика. После мероприятия состоялась серия экспресс-консультаций по индивидуальным вопросам пользователей, а все присутствующие получили в подарок издание «Азбука интернета: основы работы на смартфоне».

