«Широкая Масленица» пройдет в Заельцовском парке уже в воскресенье

Зима сдает свои позиции, и самое время дать ей достойные проводы! 22 февраля с 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке грядёт грандиозный праздник — «Широкая Масленица»!
Мы готовим для вас настоящий фестиваль весны, добра и веселья:
- Горячие блины и душистый чай
- Шумные народные забавы и хороводы
- Ярмарочные ряды с рукоделием и угощениями
- Музыка и атмосфера всеобщего праздника
- Розыгрыши подарков
Море интерактивных зон, веселые конкурсы от ведущего – все это согреет душу уже в воскресенье. Мы не просто проводим зиму, а скажем ей «прощай»!
В 17:00 нас ждёт самая зрелищная и мистическая точка праздника — торжественное сжигание чучела Масленицы, которое прогонит зиму!
Это древний ритуал, в котором нет места грусти. Сжигая чучело, мы прощаемся с зимней стужей, хандрой и всем старым, что мешает двигаться вперёд. Освобождаем место для нового: для солнечных дней, тёплых встреч и весеннего обновления!
Приходите всей семьей, с друзьями и детьми. Обязательно тепло оденьтесь и возьмите с собой отличное настроение!
Генеральный партнёр: Завод по производству сухих строительных смесей BROZEX.
Автомобильный партнер: Академия вождения «Вектор»
Официальные партнеры: АО «Альфа- Банк», Партия «Новые люди», Фрау Марта, Федеральный девелопер «ТАЛАН»
Партнеры: Магазины «Супер Лента», Группа компаний «Союз», завод мороженого Солнечный день, ФК «Сибирь», Автошкола 54
Давайте вместе сотворим весну! Приглашаем вас тепло проводить зиму и радостно встретить весну вместе с нами!
0+
Реклама ООО «Сибфм». ИНН 5407466595 Erid:2W5zFHKkeky