«Широкая Масленица» пройдет в Заельцовском парке уже в воскресенье

Зима сдает свои позиции, и самое время дать ей достойные проводы! 22 февраля с 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке грядёт грандиозный праздник — «Широкая Масленица»!

Мы готовим для вас настоящий фестиваль весны, добра и веселья:

- Горячие блины и душистый чай

- Шумные народные забавы и хороводы

- Ярмарочные ряды с рукоделием и угощениями

- Музыка и атмосфера всеобщего праздника

- Розыгрыши подарков

Море интерактивных зон, веселые конкурсы от ведущего – все это согреет душу уже в воскресенье. Мы не просто проводим зиму, а скажем ей «прощай»!

В 17:00 нас ждёт самая зрелищная и мистическая точка праздника — торжественное сжигание чучела Масленицы, которое прогонит зиму!

Это древний ритуал, в котором нет места грусти. Сжигая чучело, мы прощаемся с зимней стужей, хандрой и всем старым, что мешает двигаться вперёд. Освобождаем место для нового: для солнечных дней, тёплых встреч и весеннего обновления!

Приходите всей семьей, с друзьями и детьми. Обязательно тепло оденьтесь и возьмите с собой отличное настроение!

Генеральный партнёр: Завод по производству сухих строительных смесей BROZEX.

Автомобильный партнер: Академия вождения «Вектор»

Официальные партнеры: АО «Альфа- Банк», Партия «Новые люди», Фрау Марта, Федеральный девелопер «ТАЛАН»

Партнеры: Магазины «Супер Лента», Группа компаний «Союз», завод мороженого Солнечный день, ФК «Сибирь», Автошкола 54

Давайте вместе сотворим весну! Приглашаем вас тепло проводить зиму и радостно встретить весну вместе с нами!

0+

Реклама ООО «Сибфм». ИНН 5407466595 Erid:2W5zFHKkeky