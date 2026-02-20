82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 15:49
пробки
5/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 14:58
общество
ГК «Диа-Веста» дарит вкус и пользу на высоте 7000 метров

Фото ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» / опубликовано СИБ.ФМ
Уже более пяти лет ГК «Диа-Веста» успешно сотрудничает с авиакомпанией S7 Airlines, обеспечивая её пассажиров качественной продукцией на борту. Обе компании основаны в Сибири и активно развивают своё дело, основываясь на принципах качества, современных технологий и заботы о потребителях.

За четверть века ГК «Диа-Веста» зарекомендовала себя производителем натуральных продуктов питания, выпускающих широкий спектр здоровых и функциональных товаров, включая злаковые и белковые батончики, мюсли и многое другое. Именно фирменные злаковые батончики стали неотъемлемой частью бортового меню S7, удовлетворяя требования к удобству, питательной ценности и стабильно высокому качеству, необходимому в условиях авиационных путешествий.

Авиакомпании важно радовать пассажиров легким и полезным перекусом, а производителю — поддерживать репутацию своего бренда на высоком уровне федерального рынка, особенно учитывая разнообразие вкусов и полезность батончика S7. Совместное расположение компаний позволяет упростить логистику поставок и укрепляет долгосрочное партнерство.

Таким образом, союз ГК «Диа-Веста» и S7 служит отличным примером успешного взаимодействия региональных производителей и демонстрирует приверженность развитию культуры здорового питания даже на высоте семи тысяч метров над уровнем моря.

Реклама. ООО «Здоровое питание» ИНН 5433198818 Erid:2W5zFJVaFVj

6
Галина Дидан
Журналист

Читайте в
