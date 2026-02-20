Новосибирскэнергосбыт получил сертификат «Отличное место для работы» и вошел в топ работодателей по бенчмарку отрасли

С радостью сообщаем, что Новосибирскэнергосбыт получил престижный сертификат «Отличное место работы» от Платформы Happy Job, и вошел в число лидеров отрасли топливно-энергетического комплекса по вовлеченности и лояльности персонала!

Эту оценку дали сотрудники компании. Сертификат был присужден на основе анонимного опроса, где сотрудники сами рассказали о своей вовлеченности в жизнь компании, удовлетворенности условиями труда, и лояльности к работодателю и руководству. Высокие баллы — следствие заботы о сотрудниках и подтверждение того, что компания растет и развивается вместе с командой.

Уверены, что основа успеха — это люди и условия, в которых они работают. Именно поэтому в компании создается среда, где каждый может расти и реализовывать свой потенциал:

✅ Гибкий график и удаленный формат работы — мы доверяем нашим сотрудникам и ценим баланс между работой и личной жизнью.

✅ Полная обеспеченность техникой — сотрудникам выдается все необходимое: ноутбук, периферийные устройства, лицензионное ПО и корпоративная связь.

✅ Забота о здоровье — расширенная программа медицинского страхования (ДМС) для сотрудников и их семей.

✅ Инклюзивная среда — создаются комфортные рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

✅ Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов – внедрение в работу ИИ, разработка роботов-помощников для делегирования рутинной работы.

✅ Проектная и инновационная деятельность.

Этот сертификат — большая честь и ответственность. Благодарим каждого сотрудника за доверие, вовлеченность и вклад в общее дело. Вместе мы строим не только успешную компанию, но и отличное место для работы!

