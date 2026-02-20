82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 14:00
пробки
5/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 12:45
общество
«Турбо Облако» от Ростелекома расширило линейку сервисов резервного копирования

Фото ПАО «Ростелеком» / опубликовано СИБ.ФМ
Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», расширил портфель сервисов новым решением — «Резервное копирование в облако».

Сервис позволяет пользователям размещать резервные копии данных за пределами собственной ИТ-среды. Решение даёт компаниям возможность не только защитить данные от локальных сбоев, утраты оборудования, человеческих ошибок и киберугроз, но и организовать централизованную систему резервного копирования без инвестиций в дополнительную инфраструктуру.

Резервные копии размещаются в защищённом облачном хранилище на площадках «Турбо Облака» с использованием механизмов шифрования и многоуровневой защиты. Это позволяет обеспечить сохранность информации и соблюдение требований информационной безопасности.

Решение поддерживает автоматическое резервное копирование виртуальных машин, баз данных, файловых систем и других элементов локальной инфраструктуры с возможностью настройки расписаний и политик хранения. Это снижает нагрузку на ИТ-команды и уменьшает риск ошибок при ручном управлении, а также позволяет отслеживать состояние и своевременно восстанавливать данные при необходимости.

По мере роста объёма данных можно увеличивать объём хранилища, что делает сервис удобным как для растущих компаний, так и для национальных корпораций.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»:

«Современные решения резервного копирования в облаке становятся обязательной частью ИТ-архитектуры компаний, поскольку локальные методы защиты часто не обеспечивают достаточную устойчивость к утрате данных. Наш сервис обеспечивает удалённое хранение копий, возможность восстановления после самых разных инцидентов — от человеческих ошибок до серьёзных сбоев или атак. Кроме того, наши клиенты отказываются от сложной поддержки собственной инфраструктуры, сохраняя при этом контроль над процессами и затратами».

«Турбо Облако» — публичная облачная платформа в составе коммерческого ИТ-кластера «Ростелекома», которая помогает бизнесу работать в режиме максимальной скорости. Компания предлагает свыше 50 сервисов: от виртуальной инфраструктуры и контейнерных платформ до готовых решений для хранения и обработки данных. Облачная платформа «Турбо Облако» является дочерней компанией «РТК-ЦОД». Она развернута более чем на 20 площадках в пяти федеральных округах и обеспечивает клиентам надежность уровня Tier III. В облаке доступно более 500 000 виртуальных процессоров, включая GPU последнего поколения.

Галина Дидан
Журналист

