Заправься хорошим настроением: Teboil приглашает отпраздновать вместе День клиента в Новосибирске

21 февраля 2026 года сеть АЗС Teboil приглашает новосибирцев на «День клиента». В этом году событие приобретает особый масштаб: Новосибирск станет финальной точкой автопробега «Москва – Новосибирск» и площадкой для встречи с известным автоблогером Димой Гордеем.

Для большинства автомобилистов заправка – привычная часть повседневной жизни. Однако 21 февраля на АЗС Teboil по адресу Мочищенское шоссе, 1/2 она превратится в настоящее городское событие, объединяющее автолюбителей региона. Именно сюда прибудет Дима Гордей, который завершит масштабное путешествие протяжённостью почти 4 000 километров.

Автопробег стартовал в Москве и прошёл по федеральным трассам до столицы Сибири. Маршрут блогер преодолел на дизельном пикапе, протестировав топливо и моторные масла Teboil в реальных дорожных и климатических условиях. Следить за ходом проекта автомобилисты могут на специальном сайте, где публикуются данные о маршруте и результаты исследований.

Главная площадка «Дня клиента» развернётся на АЗС по адресу Мочищенское шоссе, 1/2. Гостей ждёт насыщенная программа для всей семьи: конкурсы и викторины с призами, розыгрыши, специальные предложения и приятные сюрпризы. Посетители смогут получить фирменный мерч, а также премиальное масло Teboil Diamond Carat III лично из рук Димы Гордея.

Дополнительным бонусом станет участие станции в федеральной акции «Счастливые дни». С 1 февраля по 31 марта 2026 года при заправке от 30 до 100 литров и покупке товаров на сумму от 250 рублей в магазине и Teboil Café (Тебойл Кафе) действует скидка 3 рубля с каждого литра топлива.

Кроме того, для участников программы лояльности предусмотрены дополнительные преимущества, включая начисление двойных баллов на топливо и ряд товаров, доступных всего за 100 рублей в День клиента. Накопленные баллы можно использовать для оплаты топлива и продукции кафе.

В компании отмечают, что «День клиента» – это возможность поблагодарить автомобилистов за доверие и создать атмосферу открытого общения. 21 февраля на Мочищенском шоссе, 1/2 новосибирцев ждёт не просто заправка, а финал большого путешествия и встреча автосообщества города.

Реклама ООО «Тебойл Рус», https://azs.teboil.ru/, ИНН 7743792870, erid: 2VtzqumxMPz