Эксперт назвал средние размеры пенсий генералов в России

В 2025 году средний размер пенсии за выслугу лет у генерал-майоров в России составлял порядка 75 тысяч рублей, тогда как их коллеги из Министерства внутренних дел получали около 67 тысяч рублей. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Как объяснил Сафонов, военнослужащие получают право на пенсию раньше гражданских специалистов, что связано с особым характером службы и повышенным риском. Для них допускается смешанный стаж: например, двенадцать с половиной лет службы в армии и двадцать пять лет общего трудового стажа.

Сафонов отметил, что особое пенсионное обеспечение предусмотрено для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН. Размер их пенсий при выслуге двадцать и более лет составляет половину от суммы денежного довольствия. При этом за каждый год службы свыше этих двадцати лет добавляется три процента от указанной суммы. Однако общий размер выплат не может превышать восемьдесят пять процентов от денежного довольствия.

Для граждан, имеющих общий трудовой стаж двадцать пять лет и более, из которых не менее двенадцати с половиной лет приходится на службу, пенсия также составляет пятьдесят процентов от денежного довольствия, уточнил профессор. За каждый год сверх двадцати пяти лет добавляется один процент от суммы денежного довольствия.

