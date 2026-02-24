Пересмотр правил: какие годы из советского стажа теперь точно не зачтут пенсионерам

В последнее время в мессенджерах и социальных сетях активно обсуждается тема пересмотра правил зачёта советского стажа при назначении пенсии. Пользователи распространяют тревожную информацию о том, что Пенсионный фонд России (ПФР) массово отказывается признавать периоды работы в СССР. Эксперты и официальные представители ведомства спешат внести ясность и развеять мифы.

Официальная позиция ПФР: правила не изменились

Представители Пенсионного фонда заявляют, что основные правила подтверждения и зачёта стажа, полученного до 2002 года (в том числе в советский период), остаются неизменными. Они регулируются Федеральным законом «О страховых пенсиях» и ранее действовавшим законодательством.

«Слухи о кардинальном пересмотре или массовом аннулировании советского стажа не соответствуют действительности. Все периоды работы, подтверждённые установленным образом, учитываются при расчёте пенсионных прав», — пояснили в пресс-службе ПФР.

Какие периоды могут быть не засчитаны? Ключевые проблемы

Проблемы с зачётом тех или иных лет возникают не из-за «новых правил», а из-за сложностей с подтверждением стажа, заработанного десятилетия назад. Чаще всего не засчитываются периоды, по которым не удаётся предоставить убедительные доказательства.

Работа без официального оформления. Периоды, когда гражданин фактически трудился, но трудовая деятельность не была оформлена трудовой книжкой, договором, приказами о приёме и увольнении. Это могла быть «шабашка», работа у частного лица без документов. Утеря документов и ликвидация предприятия. Если трудовая книжка утеряна, а предприятие, где человек работал в 70-80-х годах, ликвидировано и его архив не сохранился, подтвердить стаж крайне сложно. В таких случаях ПФР может не принять справки, выданные на основании свидетельских показаний бывших коллег. Неполные или противоречивые сведения в трудовой книжке. Отсутствие печатей, дат приёма/увольнения, некорректные названия должностей или предприятий могут вызвать вопросы у специалистов ПФР и потребовать дополнительного подтверждения. Периоды ухода за детьми сверх установленного срока. По действующему закону, в стаж засчитывается не более 6 лет (1,5 года за каждого из четырёх детей). Если женщина находилась в отпуске по уходу за ребёнком дольше, эти «лишние» годы в страховой стаж не включаются. «Мёртвые» годы в 1990-е. Периоды, когда человек числился в штате обанкротившегося предприятия, но фактически не работал и не получал зарплату, а работодатель не платил взносы. Доказать факт работы бывает практически невозможно.

Что делать, если стаж не засчитывают?

Обратиться в архив региона или города, чтобы найти приказы о приёме на работу и увольнении с ликвидированного предприятия. Подать запрос в ПФР или налоговую службу для поиска сведений об уплате страховых взносов работодателем в советский период (если такие данные сохранились). Обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта работы в определённый период. Суд может принять во внимание косвенные доказательства: расчётные книжки, пропуска на предприятие, почётные грамоты, фотографии с рабочего места, свидетельские показания двух и более человек.

Не существует единого списка «запрещённых» советских годов, которые ПФР не засчитывает. Всё зависит от возможности документально подтвердить трудовую деятельность. Юристы советуют будущим пенсионерам заранее, за 2-3 года до обращения за пенсией, проверить свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР и начать собирать недостающие справки, чтобы избежать проблем и задержек.