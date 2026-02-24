Пересмотр правил: какие годы из советского стажа теперь точно не зачтут пенсионерам

В последнее время в мессенджерах и социальных сетях активно обсуждается тема пересмотра правил зачёта советского стажа при назначении пенсии. Пользователи распространяют тревожную информацию о том, что Пенсионный фонд России (ПФР) массово отказывается признавать периоды работы в СССР. Эксперты и официальные представители ведомства спешат внести ясность и развеять мифы.
Официальная позиция ПФР: правила не изменились
Представители Пенсионного фонда заявляют, что основные правила подтверждения и зачёта стажа, полученного до 2002 года (в том числе в советский период), остаются неизменными. Они регулируются Федеральным законом «О страховых пенсиях» и ранее действовавшим законодательством.
«Слухи о кардинальном пересмотре или массовом аннулировании советского стажа не соответствуют действительности. Все периоды работы, подтверждённые установленным образом, учитываются при расчёте пенсионных прав», — пояснили в пресс-службе ПФР.
Какие периоды могут быть не засчитаны? Ключевые проблемы
Проблемы с зачётом тех или иных лет возникают не из-за «новых правил», а из-за сложностей с подтверждением стажа, заработанного десятилетия назад. Чаще всего не засчитываются периоды, по которым не удаётся предоставить убедительные доказательства.
-
Работа без официального оформления. Периоды, когда гражданин фактически трудился, но трудовая деятельность не была оформлена трудовой книжкой, договором, приказами о приёме и увольнении. Это могла быть «шабашка», работа у частного лица без документов.
-
Утеря документов и ликвидация предприятия. Если трудовая книжка утеряна, а предприятие, где человек работал в 70-80-х годах, ликвидировано и его архив не сохранился, подтвердить стаж крайне сложно. В таких случаях ПФР может не принять справки, выданные на основании свидетельских показаний бывших коллег.
-
Неполные или противоречивые сведения в трудовой книжке. Отсутствие печатей, дат приёма/увольнения, некорректные названия должностей или предприятий могут вызвать вопросы у специалистов ПФР и потребовать дополнительного подтверждения.
-
Периоды ухода за детьми сверх установленного срока. По действующему закону, в стаж засчитывается не более 6 лет (1,5 года за каждого из четырёх детей). Если женщина находилась в отпуске по уходу за ребёнком дольше, эти «лишние» годы в страховой стаж не включаются.
-
«Мёртвые» годы в 1990-е. Периоды, когда человек числился в штате обанкротившегося предприятия, но фактически не работал и не получал зарплату, а работодатель не платил взносы. Доказать факт работы бывает практически невозможно.
Что делать, если стаж не засчитывают?
-
Обратиться в архив региона или города, чтобы найти приказы о приёме на работу и увольнении с ликвидированного предприятия.
-
Подать запрос в ПФР или налоговую службу для поиска сведений об уплате страховых взносов работодателем в советский период (если такие данные сохранились).
-
Обратиться в суд с исковым заявлением об установлении факта работы в определённый период. Суд может принять во внимание косвенные доказательства: расчётные книжки, пропуска на предприятие, почётные грамоты, фотографии с рабочего места, свидетельские показания двух и более человек.
Не существует единого списка «запрещённых» советских годов, которые ПФР не засчитывает. Всё зависит от возможности документально подтвердить трудовую деятельность. Юристы советуют будущим пенсионерам заранее, за 2-3 года до обращения за пенсией, проверить свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР и начать собирать недостающие справки, чтобы избежать проблем и задержек.