Творческий путь в Заполярье: авторы ста журналистских работ из Сибири будут бороться за поездку в Арктику

Сотая работа от Сибири принята к участию в конкурсе журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводит компания «Ростелеком». Юбилейный материал об информационной безопасности представил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко в номинацию «Социальные медиа».

В своем авторском блоге Максим Макаленко рассказал о старте обучения в рамках Центра повышения устойчивости критической информационной инфраструктуры, открытого в Омской области. На семинаре «Инцидент-менеджмент и киберучения: формирование регламентов взаимодействия при кибератаке» эксперты рассказали представителям органов исполнительной власти об инструментах противодействия киберугрозам.

Максим Макаленко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области:

«Участие в конкурсе “Вместе в цифровое будущее„ считаю важным для журналистов и блогеров: это не только возможность проявить профессиональные навыки, но и шанс получить уникальный опыт. Главный приз — поездка в Арктику — станет незабываемым приключением и источником яркого контента для аудитории. Такой формат участия в конкурсе служит мощным стимулом для профессионального развития, способствуя активной популяризации ИТ-отрасли и поддерживая высокие стандарты журналистики в регионах».

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Мы отмечаем устойчивую тенденцию: год от года растет уровень экспертизы авторов, их материалы демонстрируют глубокое понимание сложных отраслевых процессов. Для “Ростелекома“ поддержка талантливых журналистов и блогеров — это стратегическая задача, позволяющая формировать качественный информационный ландшафт и вести открытый диалог о будущем телеком-индустрии».

Заявки на конкурс «Вместе в цифровое будущее» можно подать до 28 февраля 2026 года. К участию принимаются материалы о технологических трендах, инновациях и цифровых сервисах, опубликованные с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года. Работы можно отправить в пять основных номинаций: «Печатная пресса»; «Телевидение и видеоконтент в СМИ»; «Радио и подкасты в СМИ»; «Интернет-СМИ и информационные агентства»; «Социальные медиа». И пять специальных номинаций: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России; «Фундамент цифровизации» — от «Базиса»; «Игровые возможности: настоящее и будущее отечественного гейминга» — от В2С «Ростелекома»; «Цифровизация отраслей» от В2В «Ростелекома»; «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Победители федерального этапа отправятся в пресс-тур в Арктику в августе этого года.

