Индексация выплат с 1 марта 2026 года: кому и на сколько повысят пособия

Правительство анонсировало ежегодную индексацию социальных выплат.

С 1 марта 2026 года в России пройдёт плановая индексация ряда социальных выплат и пособий. Повышение коснётся более 20 видов господдержки и затронет миллионы граждан по всей стране.

Согласно постановлению Правительства РФ № 147 от 25.02.2026, коэффициент индексации составит 7,3 % — он рассчитан с учётом фактической инфляции за 2025 год.

Так с 1 марта вырастут ежемесячные выплаты ветеранам труда и боевых действий, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, социальные пенсии и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников.

Перерасчёт проведут автоматически — подавать заявления получателям не нужно. Средства за март поступят уже с учётом повышения, в установленные сроки.

Индексация призвана компенсировать рост цен и поддержать социально уязвимые группы населения. Полный перечень проиндексированных выплат опубликован на официальном сайте Минтруда РФ и в региональных отделениях Социального фонда.

