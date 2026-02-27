82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:39
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
82.76% -1.2
сегодня
27 февраля, 15:39
пробки
4/10
погода
-24°C
курсы валют
usd 77.12 | eur 91.02
сегодня 12:45
общество

Индексация выплат с 1 марта 2026 года: кому и на сколько повысят пособия

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
Подпишитесь на Telegram-канал

Правительство анонсировало ежегодную индексацию социальных выплат.

С 1 марта 2026 года в России пройдёт плановая индексация ряда социальных выплат и пособий. Повышение коснётся более 20 видов господдержки и затронет миллионы граждан по всей стране.

Согласно постановлению Правительства РФ № 147 от 25.02.2026, коэффициент индексации составит 7,3 % — он рассчитан с учётом фактической инфляции за 2025 год.

Так с 1 марта вырастут ежемесячные выплаты ветеранам труда и боевых действий, пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребёнка, выплаты инвалидам всех групп и сопровождающим их лицам, социальные пенсии и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников.

Перерасчёт проведут автоматически — подавать заявления получателям не нужно. Средства за март поступят уже с учётом повышения, в установленные сроки.

Индексация призвана компенсировать рост цен и поддержать социально уязвимые группы населения. Полный перечень проиндексированных выплат опубликован на официальном сайте Минтруда РФ и в региональных отделениях Социального фонда.

Ранее эксперт назвал средние размеры пенсии генералов в России.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Моисеева
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.