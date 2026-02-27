Сколько надо зарабатывать, чтобы получить ипотеку в 2026 году

Арендовать жильё оказалось значительно выгоднее, чем платить ипотеку за однокомнатную квартиру.
В Новосибирске при ставке 18 % ипотека оказалась на 700 тысяч рублей в год более убыточной, чем аренда жилья в сочетании с депозитом. Для того, чтобы закрывать ипотеку на однокомнатную квартиру, сейчас необходимо зарабатывать 108 тысяч рублей. Об этом Сиб.фм рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.
Эксперт привел в пример однокомнатную квартиру площадьюквадратных метров. По его словам, средняя цена за один квадратный метр в Новосибирске составляет 140 тысяч рублей. В итоге стоимость такого жилья выходит 6 млн рублей. Первоначальный взнос для ипотеки, то есть 30%, составит 1,68 млн рублей, а срок кредита растянется на 15 лет. Ставка по ипотеке — годовых, ежемесячный платёж — рублей.
Николаев подсчитал, что аренда аналогичной новосибирской квартиры в районах средней удалённости стоит. Так разница с ипотечным платежом составляет рублей за год.
Если разместить первоначальный ипотечный взнос, то есть 1,68 млн рублей, на депозите подгодовых, доход от этого составит
По словам аналитика, за эти деньги можно приобрести5% квартиры по текущим ценам, тогда как сама недвижимость за год дорожает лишь на 7%.
Николаев уверен, что новосибирцу нужно зарабатывать минимум, чтобы обслуживать такой кредит с учётом коммунальных платежей и базовых расходов. При этом средняя пенсия в регионе — всего стоимости квартиры.
