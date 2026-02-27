Сколько надо зарабатывать, чтобы получить ипотеку в 2026 году

Арендовать жильё оказалось значительно выгоднее, чем платить ипотеку за однокомнатную квартиру.

В Новосибирске при ставке 18 % ипотека оказалась на 700 тысяч рублей в год более убыточной, чем аренда жилья в сочетании с депозитом. Для того, чтобы закрывать ипотеку на однокомнатную квартиру, сейчас необходимо зарабатывать 108 тысяч рублей. Об этом Сиб.фм рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.

Эксперт привел в пример однокомнатную квартиру площадью 40 квадратных метров. По его словам, средняя цена за один квадратный метр в Новосибирске составляет 140 тысяч рублей. В итоге стоимость такого жилья выходит 5,6 млн рублей. Первоначальный взнос для ипотеки, то есть 30%, составит 1,68 млн рублей, а срок кредита растянется на 15 лет. Ставка по ипотеке — 18% годовых, ежемесячный платёж — 63 129 рублей.

Николаев подсчитал, что аренда аналогичной новосибирской квартиры в районах средней удалённости стоит 25 тысяч рублей в месяц — за последний год ставки снизились почти на 9%. Так разница с ипотечным платежом составляет 38 тысяч рублей ежемесячно, или 456 тысяч рублей за год.

Если разместить первоначальный ипотечный взнос, то есть 1,68 млн рублей, на депозите под 15% годовых, доход от этого составит 252 тысяч рублей в год. Таким образом, суммарная выгода от сочетания аренды и депозита достигает 706 тысяч рублей ежегодно.

По словам аналитика, за эти деньги можно приобрести 12,5% квартиры по текущим ценам, тогда как сама недвижимость за год дорожает лишь на 4–4,7%.

Николаев уверен, что новосибирцу нужно зарабатывать минимум 108 тысяч рублей чистыми, чтобы обслуживать такой кредит с учётом коммунальных платежей и базовых расходов. При этом средняя пенсия в регионе — всего 26 тысяч рублей. Аналитик отмечает, что покупка жилья становится оправданной, только если заёмщик накопил не менее 60% стоимости квартиры.

