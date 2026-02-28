Смертельный грех. Что категорически запрещено в первое воскресенье Великого поста

В это воскресенье, 1 марта, православные христиане отмечают особый праздник в начале самого строгого и важного периода церковного года — Неделю (воскресенье) Торжества Православия.

Этот день, приходящийся на первое воскресенье Великого поста, имеет глубокий исторический и богословский смысл. Он был установлен в IX веке в Византии в память о победе над иконоборчеством и восстановлении почитания святых икон на VII Вселенском соборе. Само название «Торжество Православия» означает торжество истинного вероучения Церкви над ересями и заблуждениями.

Что происходит в этот день в храмах?

Главной особенностью богослужения является совершение особого чина Торжества Православия. В ходе него Церковь молитвенно вспоминает отцов и защитников православной веры, а также провозглашает верность решениям всех семи Вселенских соборов, которые сформулировали основы христианского вероучения.

Важной частью чина является провозглашение «Вечной памяти» ревнителям православия и «Многолетия» предстоятелям церквей и православным христианам. Также возглашается анафема — то есть свидетельство об отлучении от церковного общения — тем ересям и учениям, которые были осуждены соборами как противоречащие истинной вере. Для верующих это не «проклятие», а ясное обозначение границ церковного предания.

О «запретах» и смысле праздника

Вопреки некоторым заблуждениям, в этот день нет специфических «запретов» для мирян, кроме тех общих ограничений, которые налагает Великий пост. Напротив, в первое воскресенье поста, в честь праздника, Устав допускает некоторое послабление: разрешается употребление в пищу растительного масла и вина.

Главный «запрет» или, точнее, духовный акцент этого дня — это утверждение веры. Церковь призывает верующих задуматься о чистоте своего исповедания, отринуть внутренние «ереси» равнодушия, лицемерия и гордыни. Торжество — это не повод для превозношения, а напоминание об ответственности за сохранение и исповедание истинной веры в повседневной жизни.

Священнослужители подчеркивают, что истинное торжество происходит в человеческом сердце, когда вера подтверждается делами милосердия, молитвой и стремлением к духовному обновлению, к чему и ведет верующих путь Великого поста.

Таким образом, Неделя Торжества Православия — это духовный старт постного пути, напоминающий о фундаменте, на котором стоит вера, и задающий правильный вектор для личного подвижничества на предстоящие семь недель.