82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
02 мая, 23:11
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
30.04.2026 18:35
общество

Что такое Первомай? Традиции и история государственного праздника

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня 1 мая чаще ассоциируется с отдыхом, выездами за город и началом дачного сезона. Но изначально этот день имел совсем иной смысл. Праздник связан с борьбой рабочих за свои права и возник на фоне массовых протестов конца XIX века.

Отправной точкой считают события 1886 года в Чикаго, где рабочие вышли на митинги с требованием сократить рабочий день до восьми часов. Протесты переросли в столкновения, известные как Хеймаркетские события. Спустя несколько лет, в 1889 году, международное объединение социалистических партий объявило 1 мая Днём солидарности трудящихся.

В Российской империи этот день сначала отмечался подпольно. Рабочие собирались на так называемые маёвки — встречи под видом прогулок, где обсуждали идеи и требования. Со временем акции становились массовыми и всё чаще носили политический характер.

После 1917 года праздник получил официальный статус. В Советском Союзе 1 мая сопровождался парадами, демонстрациями и массовыми шествиями. Второй день обычно посвящали отдыху и выездам на природу. Атмосфера была торжественной: флаги, лозунги, музыка и колонны трудовых коллективов стали символами эпохи.

В современной России праздник переименовали в День Весны и Труда. С 1992 года он утратил политическую окраску и стал прежде всего временем отдыха. Сейчас его отмечают по-разному: кто-то участвует в праздничных мероприятиях, но большинство предпочитает проводить эти дни на природе или в кругу семьи.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.