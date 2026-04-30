Что такое Первомай? Традиции и история государственного праздника

Сегодня 1 мая чаще ассоциируется с отдыхом, выездами за город и началом дачного сезона. Но изначально этот день имел совсем иной смысл. Праздник связан с борьбой рабочих за свои права и возник на фоне массовых протестов конца XIX века.

Отправной точкой считают события 1886 года в Чикаго, где рабочие вышли на митинги с требованием сократить рабочий день до восьми часов. Протесты переросли в столкновения, известные как Хеймаркетские события. Спустя несколько лет, в 1889 году, международное объединение социалистических партий объявило 1 мая Днём солидарности трудящихся.

В Российской империи этот день сначала отмечался подпольно. Рабочие собирались на так называемые маёвки — встречи под видом прогулок, где обсуждали идеи и требования. Со временем акции становились массовыми и всё чаще носили политический характер.

После 1917 года праздник получил официальный статус. В Советском Союзе 1 мая сопровождался парадами, демонстрациями и массовыми шествиями. Второй день обычно посвящали отдыху и выездам на природу. Атмосфера была торжественной: флаги, лозунги, музыка и колонны трудовых коллективов стали символами эпохи.

В современной России праздник переименовали в День Весны и Труда. С 1992 года он утратил политическую окраску и стал прежде всего временем отдыха. Сейчас его отмечают по-разному: кто-то участвует в праздничных мероприятиях, но большинство предпочитает проводить эти дни на природе или в кругу семьи.