Двоих пешеходов сбил пьяный водитель на тротуаре в Новосибирске

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Ленинском районе Новосибирска днем 30 апреля. В результате аварии пострадали два пешехода.

По предварительным данным, в 13:00 водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «Саненг Актион» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Троллейной. На регулируемом перекрестке он не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух человек, находившихся там. После этого иномарка врезалась в столб.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 2002 года рождения и женщина 1952 года рождения.

На месте происшествия незамедлительно прибыл наряд ДПС. Полицейские выясняют все детали случившегося.