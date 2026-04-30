30.04.2026 20:10
общество

Новосибирцам объяснили, почему аванс в мае будет меньше

Фото: медиасток.рф / опубликовано на Сиб.фм
Жителям Новосибирска, работающим по стандартной пятидневной неделе, разъяснили особенности начисления зарплаты в последний месяц весны. В мае 2026 года всего 19 рабочих дней.

Как отметил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, оклад за май не изменится — праздничные дни не являются основанием для снижения зарплаты. Однако стоимость одного рабочего дня в этом месяце будет выше среднегодовой.

Основное отличие коснется аванса: за первую половину месяца (9 рабочих дней) он окажется меньше привычного. Но итоговый расчет компенсирует разницу — в сумме сотрудник получит полный оклад.

Брать отпуск или отгулы за свой счет в мае крайне невыгодно — пропущенный день стоит дороже, чем в июле или августе. Для сдельщиков и почасовиков доход действительно может снизиться из-за обилия выходных.

Работа 1 и 9 мая должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, либо сотрудник может взять другой день отдыха.

Ранее Сиб.фм писал о досрочной выплате пенсий и пособий перед майскими праздниками.

Тимур Панкратов
Журналист

