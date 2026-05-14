Дело о смертельной ссоре на 15-м этаже в Первомайском районе Новосибирска ушло в суд

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 41-летний житель областного центра. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Трагедия разыгралась вечером 1 февраля 2026 года в одной из квартир, расположенных в Первомайском районе. Там собралась компания знакомых, чтобы провести время за распитием спиртного. В какой-то момент между двумя гостями вспыхнула ссора. Словесная перепалка быстро закончилась дракой, в ходе которой обвиняемый избил своего 24-летнего оппонента. Затем он скинул потерпевшего с балкона 15-го этажа. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, и в настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.