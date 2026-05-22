Приглашаем на V Бизнес-форум предпринимателей в Кольцово — 29 мая

Приглашаем вас принять участие в V Бизнес-форуме предпринимателей, который состоится 29 мая в Биотехнопарке Кольцово.

Форум ежегодно объединяет представителей бизнеса из разных сфер, создавая площадку для обмена опытом, поиска партнеров и обсуждения актуальных вызовов рынка. Сегодня особенно важно формировать профессиональное сообщество, способное поддерживать устойчивое развитие бизнеса в Новосибирской области и регионах Сибири.

В программе форума — практические темы и выступления экспертов:

— применение искусственного интеллекта в управлении бизнесом

— мировые тренды ближайших пяти лет, меняющие рынок

— эффективное управление продажами

— влияние личной эффективности руководителя на развитие компании

— создание уникальной ценности продукта

— распространенные ошибки в продвижении

Также в течение дня участники смогут бесплатно получить консультации налогового консультанта и юриста-медиатора.

Участие в форуме бесплатное. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация по ссылке.

Будем признательны за информационную поддержку форума. Чем больше предпринимателей объединяются и развиваются вместе, тем сильнее становится экономика региона.

V Бизнес-форум пройдет 29 мая с 09:00 до 19:30 в Биотехнопарке Кольцово.

18+

Реклама. Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр Кольцово» (АНО ИЦК). ИНН: 5433141963. Erid:2W5zFJUDh1s