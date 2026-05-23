Как вести бизнес в кризисных условиях – научат на форуме в Центре «Мой бизнес»

Бесплатный форум «Летний бизнес-компас. Навигация» предоставит 26 мая площадку для опытных предпринимателей, которые расскажут своим новосибирским коллегам об особенностях ведения бизнеса в кризисный период и поделятся собственными наработками. Мероприятие организует Центр «Мой бизнес» Новосибирской области.

В эпоху перемен самым ценным ресурсом становятся определение вектора движения и умение составить оптимальный маршрут. Форум «Мой бизнес. Летний бизнес-компас. Навигация» станет для участников хорошим помощником в выборе направления для развития бизнеса в условиях неопределенности.

Программа мероприятия выстроена вокруг поиска новых опорных точек и скрытых рыночных возможностей. Событие объединит на одной площадке собственников компаний, топ-менеджеров и руководителей предприятий из ключевых отраслей: ритейл, общепит, строительство, сфера красоты и здоровья.

Эксперты-модераторы:

· Александр Назаров – основатель компании «НАЗАРОВ» (брокера по коммерческой и элитной недвижимости и проекта «Дорогой Новосибирск»);

· Елена Зайцева – эксперт по управлению изменениями, бизнес-консультант. Многоплановый опыт управления в различных сферах более 25 лет на руководящих позициях в ведущих компаниях, среди которых «Сбер», «ВТБ», «Почта России», «ТрансТелеКом».

На форуме авторитетные новосибирские бизнесмены поделятся с участниками опытом управления бизнесом и расскажут, как не сбиться с пути в новых реалиях, как найти точки опоры в период нестабильности, где искать новые ниши и возможности в 2026 году.

Спикерский состав:

· Александр Сысоев – основатель «2ГИС, предприниматель , инвестор

· Игорь Кевченков – генеральный директор компании «Русский Ювелир», входящей в состав холдинга «Русская ювелирная компания №1»;

· Айрат Ямаев – создатель и владелец группы компаний One Company, имеющей 12-летний опыт в сфере недвижимости и маркетинга и свой штат более 250 человек;

· Борис Шеплев – врач-стоматолог, доктор медицинских наук, ректор Новосибирского медико-стоматологического института «ДЕНТМАСТЕР», основатель сети стоматологических клиник «Дентал-Сервис»;

· Татьяна Овчинникова – директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE с опытом управления бизнеса более 20 лет.

Программа включает в себя инсайты от лидеров рынка, встречу с представителями органов власти в формате «без галстуков», предоставление закрытой площадки для поиска партнеров и крупных клиентов.

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и пройдет в Центре «Мой реестра Бизнес» 26 мая с 16:00 до 21:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

