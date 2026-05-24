Новосибирцев научат успешно вести бизнес в кризисных условиях на форуме в Центре «Мой бизнес»

Опытные предприниматели поделятся знаниями и помогут определить стратегию развития.

26 мая в Новосибирске пройдет бесплатный форум под названием «Летний бизнес-компас. Навигация», организованный Центром «Мой бизнес». Мероприятие станет платформой для опытных предпринимателей, которые поделятся своими знаниями о том, как вести бизнес в кризисный период, а также поделятся успешными практиками.

В условиях нестабильности важнейшими навыками становятся умение определить стратегическое направление и разработать оптимальную тактику. Форум «Летний бизнес-компас» призван помочь участникам найти пути развития бизнеса в непростых условиях.

Программа события сосредоточится на выявлении новых опорных точек и скрытых рыночных возможностей. В рамках форума встретятся владельцы компаний, топ-менеджеры и руководители из различных ключевых отраслей, включая ритейл, общественное питание, строительство, а также сферы красоты и здоровья.

Среди экспертов-модераторов мероприятия:

- Александр Назаров, основатель компании «НАЗАРОВ», специализирующейся на коммерческой и элитной недвижимости;

- Елена Зайцева, бизнес-консультант и эксперт в управлении изменениями с более чем 25-летним опытом работы на руководящих позициях в таких компаниях, как «Сбер», «ВТБ», «Почта России» и «ТрансТелеКом».

На форуме новосибирские бизнесмены поделятся своими методами управления и расскажут о том, как не потерять ориентиры в новых условиях, где искать новые возможности и ниши в 2026 году.

Среди спикеров:

- Александр Сысоев, основатель «2ГИС», предприниматель и инвестор;

- Игорь Кевченков, генеральный директор компании «Русский Ювелир»;

- Айрат Ямаев, основатель группы компаний One Company с 12-летним опытом в недвижимости и маркетинге;

- Борис Шеплев, стоматолог и ректор Новосибирского медико-стоматологического института «ДЕНТМАСТЕР»;

- Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.

Программа включает в себя инсайты от лидеров рынка, встречи с представителями власти в формате «без галстуков» и закрытую площадку для поиска партнеров и клиентов.

Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и пройдет в Центре «Мой бизнес» с 16:00 до 21:00. Вход свободный, необходимо предварительное бронирование.

Реклама

Erid 2W5zFJnKgQH

АНО «ЦСРП НСО»

ИНН 5405049148