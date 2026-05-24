Новосибирцев научат успешно вести бизнес в кризисных условиях на форуме в Центре «Мой бизнес»

Опытные предприниматели поделятся знаниями и помогут определить стратегию развития.
26 мая в Новосибирске пройдет бесплатный форум под названием «Летний бизнес-компас. Навигация», организованный Центром «Мой бизнес». Мероприятие станет платформой для опытных предпринимателей, которые поделятся своими знаниями о том, как вести бизнес в кризисный период, а также поделятся успешными практиками.
В условиях нестабильности важнейшими навыками становятся умение определить стратегическое направление и разработать оптимальную тактику. Форум «Летний бизнес-компас» призван помочь участникам найти пути развития бизнеса в непростых условиях.
Программа события сосредоточится на выявлении новых опорных точек и скрытых рыночных возможностей. В рамках форума встретятся владельцы компаний, топ-менеджеры и руководители из различных ключевых отраслей, включая ритейл, общественное питание, строительство, а также сферы красоты и здоровья.
Среди экспертов-модераторов мероприятия:
- Александр Назаров, основатель компании «НАЗАРОВ», специализирующейся на коммерческой и элитной недвижимости;
- Елена Зайцева, бизнес-консультант и эксперт в управлении изменениями с более чем 25-летним опытом работы на руководящих позициях в таких компаниях, как «Сбер», «ВТБ», «Почта России» и «ТрансТелеКом».
На форуме новосибирские бизнесмены поделятся своими методами управления и расскажут о том, как не потерять ориентиры в новых условиях, где искать новые возможности и ниши в 2026 году.
Среди спикеров:
- Александр Сысоев, основатель «2ГИС», предприниматель и инвестор;
- Игорь Кевченков, генеральный директор компании «Русский Ювелир»;
- Айрат Ямаев, основатель группы компаний One Company с 12-летним опытом в недвижимости и маркетинге;
- Борис Шеплев, стоматолог и ректор Новосибирского медико-стоматологического института «ДЕНТМАСТЕР»;
- Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.
Программа включает в себя инсайты от лидеров рынка, встречи с представителями власти в формате «без галстуков» и закрытую площадку для поиска партнеров и клиентов.
Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и пройдет в Центре «Мой бизнес» с 16:00 до 21:00. Вход свободный, необходимо предварительное бронирование.
Реклама
Erid 2W5zFJnKgQH
АНО «ЦСРП НСО»
ИНН 5405049148