Итоги Форума - Фестиваля: «Знай наших -Новосибирь»

В Новосибирской области с успехом прошел форум-фестиваль «Знай наших- Новосибирь», ставший яркой точкой притяжения для женщин-ремесленниц и ценителей народных промыслов. Мероприятие, реализованное при поддержке гранта из областного бюджета, собрало участниц из 32 муниципальных образований и тысячи гостей.

Фестиваль стал закономерным итогом масштабной работы, начатой еще на первом этапе проекта. Тогда организаторы сделали ставку на выездные образовательные встречи, помогая мастерицам из отдаленных районов освоить основы маркетинга, брендинга и продвижения. Сегодня эти знания обрели практическое воплощение: участницы представили свои изделия на профессиональной площадке, нашли покупателей, партнеров и единомышленников.

Программа форума-фестиваля включала выставку-ярмарку, образовательный форум, серию мастер-классов для гостей и конкурсную программу с торжественной церемонией награждения. Гости мероприятия смогли не только приобрести уникальные изделия ручной работы, но и под руководством мастеров создать собственные сувениры.

Социальная значимость проекта получила высокую оценку: особое внимание было уделено поддержке женщин-участниц СВО, для которых фестиваль стал возможностью найти новое дело, получить дополнительный доход и ощутить поддержку профессионального сообщества.

«Мы увидели, как горят глаза у наших участниц, как они вдохновляются успехами друг друга. Этот фестиваль доказал: у ремесленной отрасли Новосибирской области огромный потенциал. Наша задача — продолжать создавать условия для его раскрытия», — подвели итог организаторы.

Форум- Фестиваль «Знай наших! Новосибирь» подтвердил, что традиционные промыслы могут быть не только частью культурного кода, но и успешным бизнесом. Проект завершен, но сформированное сообщество ремесленниц продолжит свою работу, создавая новые точки роста и сохраняя богатое наследие Сибири.

18+

Реклама Региональное общественное движение по содействию развитию институтов гражданского общества "Женская ассамблея Новосибирской области". ИНН 5404317877. Erid:2W5zFJWvYz5