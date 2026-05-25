В канун Дня защиты детей Новосибирск станет столицей мирового театра кукол!

31 мая в 17:00 с площади Ленина стартует масштабное шествие кукол.

Артисты из разных стран вместе со своими персонажами пройдут по улице Ленина к Новосибирскому областному театру кукол, где состоится открытие IV Международного фестиваля театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК».

С 31 мая по 7 июня в Новосибирске выступят театры и кукольники из 8 стран мира — Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана. Россию представят театры из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды, Луганска, Горловки и Новосибирска.

Откроет конкурсную программу спектакль «Муха-Цокотуха» Вологодского театра кукол «Теремок». На площадке перед театром кукол зрители увидят уличное представление «Наврузи ачам» Государственного республиканского театра кукол Таджикистана с живой музыкой, национальными играми и традиционным кукольным театром.

В первый день фестиваля в клубе «Революция» пройдет спектакль египетского театра «Эль-Махруса» «День и ночь из 1001 ночи» — пластическое шоу без слов, объединяющее музыку, танец и театр кукол.

В программе фестиваля также:

- рэп-мюзикл «Слово о полку Игореве» Алтайского театра кукол «Сказка»

- «Эйнштейн. Что нам светит?» театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга

- турецкий мюзикл «Мяу»

- китайское «Новые ритмы кукольного искусства»

- индонезийская постановка «Рыцарь ищет отца»

- спектакли театров кукол Луганска и Горловки.

Оценивать конкурсную программу будет профессиональное жюри под председательством продюсера и президента фестиваля КУКАРТ Давида Бурмана. В состав жюри вошли театровед Дина Давлетшина, заведующая кафедрой истории театра НГТИ Яна Глембоцкая и представитель СТД России Нина Малыгина.

Все ключевые события фестиваля адаптированы для зрителей с нарушениями слуха: предусмотрен перевод на русский жестовый язык и субтитры. Инклюзивная программа реализуется АНО «НТП» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнёрстве с организацией «Счастье слышать!». Организаторы фестиваля — Новосибирский областной театр кукол и Министерство культуры Новосибирской области.

