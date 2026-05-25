В Новосибирске агроном предостерег дачников от посадки картофеля и томатов в мае

Новосибирские дачники, измученные аномальными заморозками до -5 градусов, всё ещё надеются высадить картофель и помидоры в открытый грунт. Однако агроном Илья Воробьёв в интервью Сиб.фм категорически не рекомендует этого делать как минимум до последних чисел мая.

По словам эксперта, почва на глубине 10 см ещё не прогрелась до необходимых +8–10 градусов. Если посадить картофель сейчас, в мёрзлую землю, клубни сгниют или дадут слабые уродливые ростки. Томаты и перец в открытый грунт нельзя высаживать до начала июня, и даже тогда потребуется укрытие.

Агроном советует начинать посадку картофеля не раньше 25–27 мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Рассаду томатов и перца, если она уже куплена, нужно держать в теплице или на застеклённом балконе.

