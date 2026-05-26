1 июня в Центральном парке Новосибирска пройдет праздник детства и лета

1 июня Центральный парк Новосибирска превратится в большую праздничную площадку, где отметят День защиты детей и начало летних каникул. При поддержке Движение Первых здесь пройдет масштабный семейный фестиваль.

С 12:00 до 17:00 гостей ждет насыщенная программа: интерактивные зоны, творческие мастер-классы, спортивные активности, конкурсы, игры и развлечения для детей всех возрастов. Участники смогут попробовать себя в новых направлениях, найти друзей и провести время активно и с пользой.

На сцене выступят артисты и «Хор Первых», а атмосферу настоящего летнего праздника создадут вожатые, молодежные объединения и активисты. Гости познакомятся с возможностями летнего досуга — от творчества и медиа до спорта, добровольчества и командных проектов.

Организаторы обещают яркие впечатления, теплую атмосферу и приятные сюрпризы для всей семьи. Вход на фестиваль свободный.

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК-С»



Официальный партнер: завод по производству сухих строительных смесей «BROZEX».

Партнеры: Кофейня «Mr. Konfetkin», Магазин оптики «Айкрафт», ООО «Изи Клин».



Фуд-партнеры: «33 пингвина», «Candy mafia», «Вафли Мира».

12+

Реклама ООО «Сибфм». ИНН 5407466595. Erid:2W5zFJ7cGBj