вчера 22:09
общество

7-летний мальчик из Новокузнецка катал семью на машине

Фото: Сиб.фм / скриншот из видео
В Новокузнецке сотрудники ДПС заметили автомобиль, который ехал по полевой дороге. После появления патрульной машины транспорт резко остановился. Об этом пишет VSE42.RU.

Инспекторы обратили внимание на движение внутри салона. Человек с водительского места быстро перебрался назад.

Во время проверки выяснилось, что на переднем пассажирском сиденье находился дедушка, сзади сидели бабушка и семилетний ребёнок. Как сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса, именно мальчик до остановки управлял автомобилем.

Дедушка рассказал полицейским, что семья приехала в поле за водой. По его словам, внук попросил немного прокатиться, а взрослые решили, что поездка по полевой дороге не представляет опасности.

В отношении мужчины составили административный материал.

Кроме того, информацию передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Там рассмотрят вопрос о привлечении матери ребёнка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Игорь Кириченко
Журналист

