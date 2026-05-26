Минздрав развеял главные мифы об ОРВИ: чеснок, холод и антибиотики оказались бесполезны

Минздрав Кузбасса рассказал о самых распространённых мифах, связанных с ОРВИ. Специалисты объяснили, какие представления о простуде не соответствуют действительности. Об этом пишет VSE42.RU.

Одним из самых популярных заблуждений врачи назвали мнение о том, что ОРВИ появляется из-за холода, сквозняков, мокрых ног или сырой головы. Медики подчеркнули, что заболевание вызывают вирусы, а не низкая температура воздуха. Переохлаждение может только ослабить иммунитет, но не становится причиной инфекции.

Также специалисты опровергли миф о вреде холодной пищи при боли в горле. По словам врачей, холодные продукты не усиливают воспаление и не ухудшают состояние.

Ещё одно распространённое заблуждение связано с витамином C и чесноком. В Минздраве отметили, что такие средства не защищают от заражения и не лечат вирусные инфекции.

Отдельно врачи напомнили об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков. Многие считают, что высокая температура больше трёх дней требует такого лечения. Однако антибиотики не действуют на вирусы и применяются только по назначению врача. Специалисты предупреждают, что неправильный приём препаратов может привести к устойчивости бактерий к лечению.