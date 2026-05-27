Аналитики и эксперты сходятся во мнениях: первичное жильё - надёжнее и выгоднее других вложений

В январе 2026 года доля сделок с первичным жильем составила 73,6%. Это рекордный показатель. На втором месте по количеству оформленных ипотечных кредитов — готовые квартиры (13,2%), а совокупная доля загородной недвижимости от общей суммы выдач достигла 12,2%*. Такое распределение эксперты связывают с доступностью льготной ипотеки и защитой прав дольщиков через эскроу-счета.

Аналитики федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент» рассказали, почему клиенты чаще делают выбор в пользу жилья в новостройках.

Квартиры в новых домах выгоднее покупать на старте, особенно для инвестиции, в процессе строительства они дорожают. В проектах застройщика разница в цене между этапом «котлована» и сдачей дома достигает 30%.

Большая часть программ господдержки работает только для «первички». Ставки по льготной ипотеке на новостройки составляют в среднем 4–6%, тогда как на вторичном рынке они доходят до 23–39%.

Юридическая чистота сделки и защита государством эскроу-счетов. Схема с эскроу практически исключает риск потери средств, в отличие от сделок с готовым жильём, где есть вероятность столкнуться с незаконной перепланировкой или обременением.

Современные ЖК проектируются комплексно. Например, «Страна Девелопмент» строит проекты по принципу «город в городе», чтобы каждый житель мог закрыть базовые потребности рядом с домом. Покупатели получают не просто квартиру, а двор без машин, подземный паркинг, детские сады и школы рядом, салоны услуг, аптеки и магазины, зоны для отдыха, спорта и игр с детьми.

Двор ЖК «Страна.Тополёвая»

Стрит-ритейл ЖК «Страна.Береговая»

В ИЖС нередко риски превышают выгоду. Несмотря на то, что стоимость строительства дома может быть на 5% дешевле квартиры, уровень «проблемных» кредитов в этом сегменте почти в пять раз выше. Это говорит о высоких рисках для неподготовленного покупателя.

Выбирая квартиру в новостройке, клиенты получают полное сопровождение сделки на всех этапах, отсутствие комиссий за работу агентов, прозрачность процессов, а ещё 3 года гарантии на ремонт** и 5 лет на конструктивные детали.

*по данным «Домклик»

** опции «Ремонт и меблировка от застройщика» можно оформить дополнительно и включить в ипотеку

Реклама ООО СЗ «Страна.Новосибирск», ИНН 9703112561 Erid:2W5zFJPRaRo

Проектная декларация на наш.дом.рф

www.strana.com