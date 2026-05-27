Новосибирец пойдет под суд за дрифт на BMW в центре города

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против 22-летнего любителя экстремального вождения. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным следствия, ночью 19 апреля фигурант на автомобиле BMW-X4 без государственных регистрационных знаков устроил дрифт прямо на проезжей части в центре мегаполиса. Опасный маневр создал реальную угрозу для других участников дорожного движения. Лихача вычислили и задержали совместными усилиями сотрудники уголовного розыска и Госавтоинспекции.

На иномарку наложен арест, а сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Рассматривать уголовное дело будет Центральный районный суд.