Треть новосибирцев занимаются бегом

В преддверии благотворительного забега «СберПрайм Зелёный Марафон» СберСтрахование провела исследование* и выяснила, в каких городах России живёт больше всего любителей бега. Оказалось, что в Новосибирске им занимаются 35% горожан: для 8% опрошенных бег — основной вид физической активности, 18% совмещают его с другими тренировками, ещё 9% бегают время от времени, чтобы поддерживать форму.

Для многих новосибирцев этот вид спорта стал регулярной привычкой: 9% отправляются на пробежки ежедневно, а 12% — 3-4 раза в неделю. Ещё почти треть выходят на дистанцию несколько раз в месяц (32%). В среднем за одну тренировку жители Новосибирска пробегают около 3,6 км.

На Зелёном Марафоне, который состоится в парке «Арена» 30 мая, предусмотрены детские и инклюзивные забеги на 500 м, самая массовая дистанция 4,2 км, бег на 10 км и впервые в Новосибирске в рамках Зелёного Марафона — 21,1 км.

Полумарафон и 10-километровая дистанция прошли международную сертификацию. Это значит, что результаты соревнований будут фиксироваться в международном рейтинге World Athletics, учитываться при проведении официальных Чемпионатов и Кубков, а кроме того с сертификацией появилась возможность фиксировать рекорды, вплоть до рекордов России.

Стартовые номера для участия в Зелёном Марафоне можно получить заранее. 28 и 29 мая с 10:00 до 18:00 их будут выдавать в офисах Сбера на проспекте Карла Маркса, 22 и ул. Серебренниковской, 20. Для получения номера необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и медицинскую справку, разрешающую принять участие в забеге.

Для тех, кто по каким-то причинам не успел зарегистрироваться на Зелёный Марафон на сайте мероприятия, остаётся возможность пройти регистрацию на дистанцию 4,2 км в местах предварительной выдачи стартовых номеров и в день забега на площадке Зелёного Марафона, при наличии свободных слотов — количество мест ограничено.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Бег сегодня — это не только способ поддерживать форму, но и часть образа жизни многих россиян. Интерес к нему выходит за рамки обычных тренировок: почти четверть, 23% участников исследования уже посещали крупные забеги или планируют это сделать. Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки. В год 185-летия Сбера Зелёный Марафон пройдёт 30 мая и вновь соберёт участников по всей стране — от опытных спортсменов до тех, кто только начинает знакомство с бегом, чтобы вместе провести время, почувствовать атмосферу большого спортивного события и поддержать благотворительные инициативы».

*В исследовании приняли участие жители 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

