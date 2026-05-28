90 семей в Новосибирской области направили маткапитал на строительство домов

В Новосибирской области с начала 2026 года 90 семей решили использовать материнский капитал для строительства собственного жилья.

Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. На строительство домов уже направили 66 миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что перед началом работ необходимо правильно оформить земельный участок. Если строительство идет на садовой земле, участок должен находиться в жилой зоне, а дом — подходить для постоянного проживания.

Заместитель управляющего региональным отделением СФР Оксана Бабаскина пояснила, что использовать маткапитал на строительство можно спустя три года после рождения ребенка, благодаря которому семья получила сертификат. Исключение действует для семей с жилищным кредитом или займом. В таком случае средствами можно воспользоваться сразу.

Строить жилье семьи могут как самостоятельно, так и через подрядчиков. Подать заявление разрешается через портал госуслуг, МФЦ или клиентские службы Социального фонда.

Если строительство ведется с помощью кредита, документы можно оформить прямо в банке, который сотрудничает с отделением СФР.

После одобрения заявления деньги перечисляют в течение пяти рабочих дней. При работе с подрядчиком средства переводят организации. Если семья строит дом самостоятельно, выплаты приходят в два этапа.

Кроме того, материнский капитал разрешено использовать для компенсации уже понесенных расходов на строительство. Для этого право собственности на дом должно быть оформлено не раньше 1 января 2007 года.