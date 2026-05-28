Как Бюро «Опоры России» помогает предпринимателям или «скорая помощь» для бизнеса

Когда у предпринимателя возникают ситуативные затруднения, нужно восстановить нарушенные права, найти системное решение проблемы правоприменения, которая годами отравляет жизнь малому бизнесу на помощь приходит Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов – специализированное подразделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Бюро – это развитая экосистема, которая в режиме «одного окна» работает как полноценная «скорая помощь» для МСП. Главная задача – общественная поддержка и восстановление нарушенных прав предпринимателей на безвозмездной основе. В Новосибирской области представительство Бюро работает с 2016 году.

Ежедневно свыше 50 профессиональных юристов, адвокатов и экспертов:

- Консультируют бизнес очно и по номеру «горячей линии» 8-800-6007-497;

- Информируют предпринимателей о важных изменениях в законодательстве, мерах государственной поддержки и способах их получения;

- Оказывают адресную помощь предпринимателям, отраслевым и межотраслевым бизнес-сообществам в решении проблемных вопросов;

- Обобщают и продвигают предложения предпринимателей через субъекты законодательной инициативы для улучшения деловой среды.

За 10 лет работы Новосибирского представительства Бюро консультации получили более 2000 предпринимателей. Около 4000 человек стали участниками онлайн-мероприятиях. Свыше 280 предложений по актуализации законодательства МСП было передано в законодательные органы.

В рамках проекта «Стоп-арест» Бюро удалось добиться прекращения четырех незаконно возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей и совместно с Прокуратурой Новосибирской области пресечь коррупцию в правоохранительных органах региона. В 2021 году в рамках личного приема Генерального прокурора РФ в Новосибирске, организованного при участии Бюро, 17 предпринимателей решили «нерешаемые» годами проблемы.

Другой мощный проект Бюро «Банкротство по правилам». Когда рухнула новосибирская сеть «Холидей», более 700 производителей и поставщиков оказались в правовой ловушке из-за несовершенства законодательства о банкротстве. Эксперты Бюро не только сформировали положительную судебную практику для них, но и добились внесения изменений в федеральный закон.

В марте 2020 года, в разгар пандемии, на базе Бюро запустили «Центр антикризисной поддержки предпринимателей». Проект помогал пострадавшим МСП получать господдержку в условиях локдаунов, а сегодня продолжает работать уже в реалиях экономических санкций.

Возглавляет Бюро правозащитник с 30-летним опытом, собственник производственной компании Наталья Пинигина. «Я руковожу работой Бюро с 2019 года и на практике убедилась, что участие в организации помогает бизнесу, моему в том числе, оперативно и своевременно диагностировать проблемные зоны МСП, квалифицированно их «лечить» и профилактировать. При этом я сама развиваю свою экспертность, личный бренд и бренд компании».

Заместитель управляющего Бюро по градостроительным и земельным вопросам, эксперт в области строительства с 25-летним стажем Светлана Иванова добавляет: «Работа в Бюро позволяет мне как эксперту-строителю участвовать в подготовке рекомендаций к изменениям нормативных актов, что напрямую влияет на качество строительной отрасли и защиту прав предпринимателей и граждан. Кроме того, публичное обсуждение и внедрение моих инициатив повышает мою узнаваемость как эксперта, даёт возможность делиться знаниями с коллегами и заявлять о себе в профессиональном сообществе».

