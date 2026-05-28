Собираетесь на дачу? Проверьте дом перед отъездом

Летом многие проводят выходные за городом: грядки, шашлыки, свежий воздух и долгожданный отдых. Но перед тем как закрыть дверь квартиры, важно уделить пару минут проверке электроприборов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить спокойствие во время отдыха.

Чек-лист перед выездом:

Отключите из розеток мелкую бытовую технику

Чайники, тостеры, зарядки и удлинители лучше не оставлять подключёнными без необходимости.

Проверьте, выключен ли свет

Особенно в кладовках, ванной и на балконе — именно там лампы часто «дежурят» неделями.

Убедитесь, что выключены нагревательные приборы

Обогреватели, утюги, плиты и электропечи требуют особого внимания.

Посмотрите холодильник

Если уезжаете надолго — проверьте режим работы и состояние продуктов.

И ещё один полезный пункт

Включите уведомления в мобильном приложении Платосфера, чтобы оперативно узнавать об отключениях электроснабжения и времени его восстановления от сервиса «Красная кнопка».

Пусть отдых будет только с приятными хлопотами.

