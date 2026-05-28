Собираетесь на дачу? Проверьте дом перед отъездом

Летом многие проводят выходные за городом: грядки, шашлыки, свежий воздух и долгожданный отдых. Но перед тем как закрыть дверь квартиры, важно уделить пару минут проверке электроприборов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить спокойствие во время отдыха.
Чек-лист перед выездом:
Отключите из розеток мелкую бытовую технику
Чайники, тостеры, зарядки и удлинители лучше не оставлять подключёнными без необходимости.
Проверьте, выключен ли свет
Особенно в кладовках, ванной и на балконе — именно там лампы часто «дежурят» неделями.
Убедитесь, что выключены нагревательные приборы
Обогреватели, утюги, плиты и электропечи требуют особого внимания.
Посмотрите холодильник
Если уезжаете надолго — проверьте режим работы и состояние продуктов.
И ещё один полезный пункт
Включите уведомления в мобильном приложении Платосфера, чтобы оперативно узнавать об отключениях электроснабжения и времени его восстановления от сервиса «Красная кнопка».
Пусть отдых будет только с приятными хлопотами.
RuStore: https://vk.cc/cOX7Q9
App Store: https://vk.cc/cPezO4
Google Play: https://vk.cc/cPezOD
Реклама АО «Новосибирскэнергосбыт» ИНН 5407025576 ОГРН 1065407151127 Erid:2W5zFJbee2D