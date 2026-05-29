8 лет колонии получил водитель за пьяное смертельное ДТП и наезд на пешехода в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который за два года совершил два резонансных ДТП с тяжкими последствиями. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установило следствие, в апреле 2024 года водитель в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Ниссан Санни» ехал по проспекту Дзержинского. Нарушив ПДД, он врезался в припаркованный на обочине полуприцеп в сцепке с «КамАЗом». От удара пассажирка на заднем сиденье легковушки скончалась на месте от полученных травм.

Спустя год, в апреле 2025-го, мужчина, управляя автомобилем «Тойота Витц» на улице Островского он не пропустил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда водитель скрылся с места происшествия, бросив пострадавшую, которой был причинён тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Смягчающими обстоятельствами стали активное способствование расследованию, частичное возмещение морального вреда и материального ущерба, а также извинения перед потерпевшими. Также суд учел и тяжесть содеянного.

Новосибирцу назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.