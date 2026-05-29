IT-ипотека: как получить выгодную ставку от банка и дополнительную скидку от застройщика

Программа льготной IT-ипотеки была запущена Правительством РФ в 2022 году для поддержки и удержания специалистов в сфере информационных технологий. За это время она прошла путь от экспериментальной меры до структурированной программы. В 2025-2026 годах вектор работы меры направлен на регионы. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» совместно с банками-партнерами предлагает выгодные условия и дополнительные бонусы.

Кто может получить IT-ипотеку?

Оформить ипотеку по льготной ставке может гражданин России, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий. Возраст заемщика — от 18 до 50 лет. Стаж на текущем месте работы должен быть не менее трех месяцев.

Получить кредит по программе могут не только разработчики, но и любые сотрудники IT-компании: бухгалтер, юрист, копирайтер и другие специалисты.

Главное условие — IT-компания получила аккредитацию Минцифры РФ, получает налоговые льготы.

Требования к доходам. Средняя зарплата до вычета НДФЛ за последние 3 месяца:

- от 150 тыс. рублей — для заемщиков, место работы которых находится в Московской, Ленинградской областях и городах-миллионниках, кроме Москвы и Санкт‑Петербурга;

- от 90 тыс. рублей — для специалистов, место работы которых находится во всех остальных населенных пунктах.

Что будет со ставкой, если уволиться из ИТ-компании?

Если меняется место работы на другую IT-компанию с аккредитацией Минцифры и налоговыми льготами в течение шести месяцев с даты увольнения, ставка сохранится, если кредитный договор подписан с 01.08.2024 г. В ином случае ставка будет повышена до базовой на момент увольнения, но не больше, чем ключевая ставка на момент подписания кредитного договора + проценты в зависимости от условий. Трудоустройство заемщика в IT-компании нужно подтверждать каждые полгода в течение всего срока кредита.

Проверить аккредитацию и получение налоговых льгот можно на сайте госуслуг.

Какую сумму можно получить по IT-ипотеке?

Максимальная сумма кредита — до 9 млн руб. Оформить ипотеку можно только на новостройку или строительство жилья.

Какие бонусы предлагает застройщик «Страна Девелопмент»?

При оформлении ипотеки на покупку недвижимости в проектах Страны банки-партнеры предлагают льготную ставку ниже рыночной, а сам девелопер дополнительную скидку на жилые метры.

На квартиры в каких ЖК Новосибирска можно оформит IT-ипотеку?

Девелопер предлагает на выбор два проекта: «Страна.Береговая» — дом на берегу Оби в Заельцовском районе и «Страна.Тополевая» — камерный комплекс, расположенный на стыке Центрального и Октябрьского районов. Оба проекта отвечают запросам на комфортную, безопасную и современную жизнь: закрытые дворы, бесключевой доступ, крытый паркинг, зоны для отдыха и работы прямо в парадных и на территории ЖК, стрит-ритейл на первых этажах.

