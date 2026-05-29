Как Сибирь и вся страна преображаются вместе со Сбером

Отчёт об устойчивом развитии рассказывает о деятельности банка в социальном и экологическом направлениях.

Устойчивое развитие остается одним из ключевых приоритетов деятельности банка. Сбер меняется сам и помогает бизнесу, государству и каждому человеку в их трансформации. В банке совершенствуют собственные практики и стандарты, создают профильные решения для компаний, консультируют и сотрудничают с регионами. Детали банк раскрыл в годовом отчете об устойчивом развитии на русском и английском языках.

В Сибири банк вместе с региональной властью и бизнесом реализует десятки проектов в области устойчивого развития, способствуя достижению национальных целей России.

Сбер инвестирует в развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни населения для устойчивого будущего страны через поддержку социально значимых инициатив. В 2025 году в ряде регионов Сибири стартовал проект «Непрерывная система развития навыков цифровой экономики» для обучения школьников и студентов разного возраста, в Омске открыла свои двери «Школа 21» — флагман индустрии образования Сбера.

Банк развивает медицинские сервисы для повышения доступности и качества медицинской помощи, включая проекты в сфере телемедицины в Тыве и других регионах Сибири.

За последние четыре года вклад Сбера в благополучие и развитие общества вырос в пять раз. Новые фонтаны, парки, благоустроенные общественные пространства становятся центрами притяжения и создают комфортную среду для жизни и развития. И регионы Сибири — не исключение. В 2025 году Сбер помог благоустроить туркомплекс «Шахта-парк «Изых» в Хакасии, общественные пространства в Новосибирске и Кызыле.

Волонтерство — одно из ключевых направлений социальной деятельности Сбера. В 2025 году волонтёрская команда Сбера занималась восстановлением лесных массивов, уборкой берегов сибирских рек и озёр.

Общий вклад банка в устойчивую экономику страны по итогам 2025 года достиг 4,47 трлн рублей — портфель ответственного финансирования за год вырос на 17%. На зелёные кредиты компании модернизируют производство, строят социальные и спортивные объекты, обновляют жилищно-коммунальную и транспортную инфраструктуру, развивают туризм.

В 2025 году в Томской области при поддержке Сбера был дан старт работе крупного мусоросортировочного комплекса. В Красноярском крае вышли в рейс новые автобусы, работающие на природном газе.

Марина Булова, вице-президент, руководитель дирекции по устойчивому развитию Сбербанка:

«Мы решаем социальные и экологические задачи в масштабах страны — для нас это не "допнагрузка", а возможность внести свой вклад в устойчивое развитие страны. Алгоритм простой. Сначала делаем внутри себя — считаем эффект, дорабатываем, предлагаем государству, бизнесу и обществу. Находим единомышленников и партнёров, вкладываемся в то, что приближает всех нас к достижению национальных целей и работает на длинном горизонте: образование, здоровье, науку, экологию, семью. Помогаем тем, кому сложнее. Делимся технологиями. Потому что устойчивое развитие страны начинается с уверенности в будущем каждого человека. И наша роль — быть рядом, предоставляя возможности превратить эту уверенность в реальность».

