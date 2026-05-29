Компания по выпуску продуктов для здоровья нарастит объемы в рамках нацпроекта

Научно-производственное объединение «Компас Здоровья» присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» и с помощью инструментов бережливого производства планирует нарастить объём выпуска сиропов с витаминами.

Более 20 лет ООО НПО «Компас Здоровья» выпускает пищевые добавки, продукты для здорового питания, натуральную косметику и бытовые средства. В распоряжении компании 5 производственных цехов. Основной объем продукции реализуется в федеральных сетях аптек и на маркетплейсах.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Новосибирской области (РЦК) сотрудники планируют оптимизировать производство сиропов.

«В прошлом году мы выпустили почти 337 000 флаконов, хотя производственные мощности позволяют выпускать на 30% больше. В рамках проекта мы хотим увеличить выработку, сократить время производственного цикла и оптимизировать запасы. Уже на этапе замеров в цехе обозначились первые точки роста, и, вероятнее всего, в процессе работы команда еще увидит задачи, которые нужно будет решить в рамках проекта», – отметил начальник отдела снабжения ООО НПО «Компас Здоровья» Юрий Войткевич.

Сотрудники будут активно внедрять инструменты бережливого производства вместе с экспертами РЦК до октября 2026 года, а следующие 2,5 года – самостоятельно тиражировать полученные результаты на другие участки.

«За последние несколько лет рынок поменялся, поменялись каналы сбыта: если раньше 80% продукции мы продавали через собственную партнерскую сеть экомаркетов и магазинов здорового питания, то теперь основными каналами продаж стали маркетплейсы, федеральные сети аптек, различные сетевые компании. Мы рассчитываем с помощью инструментов бережливого производства снизить себестоимость продукции. Чем меньше себестоимость – тем выше наша конкурентоспособность и тем больше мы сможем выпускать продуктов для здоровья – выполнять нашу главную миссию», – отметил директор ООО НПО «Компас Здоровья» Дмитрий Лыткин.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.