Рейтинг профессиональных продавцов на Авито Авто достиг нового уровня — 4 балла

В Москве прошла седьмая ежегодная конференция Haraba от Авито Авто, собравшая почти 4000 участников в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие стало площадкой для обсуждения ключевых изменений на вторичном авторынке, включая текущее состояние, цифровизацию, репутацию продавца и изменения в поведении покупателей. Эксперты отметили, что основным итогом встречи стал рост уровня сервиса и лояльности: за последние годы рейтинг профессиональных продавцов на платформе увеличился на 33%, а уровень лояльности покупателей возрос на четверть.

Авито Авто регулярно организует конференции для профессиональных продавцов по всей России, чтобы поддерживать диалог с сообществом и совместно искать решения актуальных проблем. Ключевыми спикерами мероприятия стали Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто, Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто», Елена Лисовская, автоблогер и основатель автосалона «Лиса Рулит», Чип Перри, основатель AutoTrader, а также другие эксперты.

В ходе конференции эксперты Авито Авто поделились актуальной аналитикой рынка и выделили ключевые тренды, такие как рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов в 2026 году, который в апреле оказался на 16% выше, чем в январе. Также стало заметным среди предложений профессиональных продавцов увеличение доли автомобилей не старше 3 лет, что связано с расширением присутствия китайских автомобилей на рынке.

Алексей Соловьев, профессиональный продавец и основатель Alexey_avto, отметил, что мнение о профессиональных продавцах улучшается благодаря таким конференциям и общему стремлению к развитию. Корректно составленные объявления и прозрачная коммуникация с покупателями способствуют повышению качества сервиса.

Исследование показало, что 51% покупателей готовы приобретать автомобили у профессионалов, что на четверть больше, чем два года назад. Также отмечается рост активности в использовании цифровых каналов общения, что способствует улучшению клиентского сервиса. Сергей Хахулин подчеркнул важность обратной связи от рынка для создания новых инструментов и улучшения сервиса как для профессионалов, так и для частных пользователей.