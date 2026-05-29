82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
29 мая, 14:39
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 12:30
общество

Ректор НГПУ Сергей Нелюбов: «Мы уделяем колоссальное внимание не только академическим знаниям, но и воспитательной работе»

Фото: пресс-служба МПГУ / опубликовано СИБ.ФМ
Подпишитесь на Telegram-канал

В Москве стартовал IV Всероссийский образовательный форум «Государственная ценностная политика в системе образования: единство народов России». Участие в форуме принимает ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов.

В рамках форума прошло заседание Совета Минпросвещения России по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и стратегическую сессию «Российская школа: вчера, сегодня, завтра». Как отмечает ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов, сегодня, когда перед системой образования стоят масштабные задачи по сохранению исторической памяти и культурного кода страны, встречи на федеральном уровне приобретают особое значение.

Фото Ректор НГПУ Сергей Нелюбов: «Мы уделяем колоссальное внимание не только академическим знаниям, но и воспитательной работе» 2

– Консолидация усилий органов власти, научного, педагогического и родительского сообществ для открытого диалога о прошлом, настоящем и будущем отечественного образования — это не просто актуальная повестка, а наша прямая обязанность. НГПУ глубоко осознает свою ответственность за подготовку будущих учителей. Именно педагог закладывает фундамент мировоззрения подрастающего поколения, поэтому мы уделяем колоссальное внимание не только академическим знаниям, но и воспитательной работе. В университете выстроена целостная система формирования духовно-нравственных ценностей. Мы активно развиваем студенческое самоуправление, реализуем программы наставничества, проводим патриотические мероприятия и поддерживаем волонтерские инициативы. Кроме того, 2026 год объявлен в НГПУ Годом университетской культуры, многие мероприятия которого созвучны с Годом единства народов России, объявленным в нашей стране, – подчеркнул Сергей Александрович.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.