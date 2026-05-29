Ректор НГПУ Сергей Нелюбов: «Мы уделяем колоссальное внимание не только академическим знаниям, но и воспитательной работе»

В Москве стартовал IV Всероссийский образовательный форум «Государственная ценностная политика в системе образования: единство народов России». Участие в форуме принимает ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов.

В рамках форума прошло заседание Совета Минпросвещения России по вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей и стратегическую сессию «Российская школа: вчера, сегодня, завтра». Как отмечает ректор НГПУ Сергей Александрович Нелюбов, сегодня, когда перед системой образования стоят масштабные задачи по сохранению исторической памяти и культурного кода страны, встречи на федеральном уровне приобретают особое значение.

– Консолидация усилий органов власти, научного, педагогического и родительского сообществ для открытого диалога о прошлом, настоящем и будущем отечественного образования — это не просто актуальная повестка, а наша прямая обязанность. НГПУ глубоко осознает свою ответственность за подготовку будущих учителей. Именно педагог закладывает фундамент мировоззрения подрастающего поколения, поэтому мы уделяем колоссальное внимание не только академическим знаниям, но и воспитательной работе. В университете выстроена целостная система формирования духовно-нравственных ценностей. Мы активно развиваем студенческое самоуправление, реализуем программы наставничества, проводим патриотические мероприятия и поддерживаем волонтерские инициативы. Кроме того, 2026 год объявлен в НГПУ Годом университетской культуры, многие мероприятия которого созвучны с Годом единства народов России, объявленным в нашей стране, – подчеркнул Сергей Александрович.