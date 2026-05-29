«СберТройка» дарит подарки держателям «Карты жителя Новосибирской области» на «Зелёном марафоне»

30 мая 2026 года на прилегающей территории МФЛА «Сибирь-Арена» (ул. Немировича-Данченко, 160) пройдет спортивно-благотворительный забег «СберПрайм Зелёный Марафон», в рамках которого «СберТройка» предложит подарки для участников, использующих «Карту жителя Новосибирской области».

Участниками акции могут стать физические лица, которые оплачивают проезд с помощью данной карты, привязанной к банковской карте платежной системы «Мир», выпущенной ПАО «Сбербанк». Для участия необходимо зарегистрироваться на портале karta.nso.ru или в мобильном приложении «Карта жителя НСО» через подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».



Чтобы получить подарок, участникам необходимо подойти к стойке Организатора во время мероприятия и подтвердить выполнение условий регистрации и привязки карты.

Участники забега с беговым номером получат стильные бутылки для воды Sportes белого цвета с логотипом «СберТройка», а зрители и гости, не участвующие в забеге, – транспортные карты «Тройка» с изображением Бугринского моста.



Важно отметить, что подарки выдаются в порядке живой очереди в пределах времени работы точки или до окончания призового фонда, который составляет 100 бутылок и ограниченное количество карт. Участие в мероприятии является добровольным и не требует уплаты налогов на доходы физических лиц (п. 28 ст. 217 НК РФ).



Организатор оставляет за собой право изменить или приостановить акцию, публикуя обновления на официальном сайте: https://sbertroika.ru/.

СберТройка — совместная ИТ-компания Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданная в 2020 году. Компания разрабатывает единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» и делится успешным опытом с регионами России. Это полностью отечественная разработка, включая программное обеспечение и карточные носители. Сегодня московская билетная система работает уже в 34 регионах страны от Кабардино-Балкарской Республики до Хабаровского края, ежедневно обрабатывая более 3 миллионов транзакций.

