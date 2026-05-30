Легковушка столкнулась с автобусом под Новокузнецком: водитель оказался зажат в салоне

В районе АЗС в Орловке произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля Lada Priora и автобуса маршрута №122. Информация о происшествии появилась 24 мая в местных телеграм-каналах. Об этом пишут VSE42.RU.

По словам очевидцев, легковой автомобиль получил серьёзные повреждения. На опубликованных кадрах видно, что машина практически полностью смята после столкновения.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб, спасатели, медики и полицейские. Сообщается, что водителя легковушки пришлось деблокировать из искорёженного автомобиля.

Из-за ДТП движение на участке оказалось затруднено. Информация о состоянии пострадавших и причинах аварии уточняется.