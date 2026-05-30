В Кузбассе суду пришлось «оживить» женщину, которую ранее признали умершей

В Новокузнецке суд отменил решение о признании местной жительницы умершей после того, как выяснилось, что она жива и отбывает наказание в колонии. Об этом пишет VSE42.RU.

История началась ещё в 2009 году, когда женщину лишили родительских прав, а её ребёнок оказался в детском доме. В 2016 году её осудили по делу о наркотиках, однако после этого она скрылась от правоохранительных органов.

Летом 2024 года руководство детского дома обратилось в суд с просьбой признать мать воспитанника умершей. Заявление было удовлетворено в интересах ребёнка.

Однако в октябре 2025 года женщину задержали. После проведения дактилоскопической экспертизы специалисты подтвердили её личность и установили, что именно она ранее была признана умершей.

Суд рассмотрел новые обстоятельства и отменил прежнее решение. Таким образом, женщина официально вновь получила статус живого гражданина, несмотря на то что сейчас находится в местах лишения свободы. После отмены решения о признании умершей за ней вновь возникают предусмотренные законом права и обязанности, в том числе связанные с содержанием ребёнка.